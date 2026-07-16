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憲兵202指揮部台北捷運操演 驗證後勤補給作戰力

中央社／ 台北16日電

憲兵第202指揮部暨所屬部隊今天凌晨運用台北捷運地下化設施執行兵力、物資轉用演練，並結合台北市政府警察局等單位共同實施，驗證軍民整合量能。

為期5天的國軍聯合防禦操演今天進入第4天期程，軍事新聞通訊社報導指出，憲兵第202指揮部暨所屬部隊凌晨運用台北捷運執行兵力轉用演練，強化機動部署作戰能量；根據軍聞社所發布照片，可以看到憲兵使用的步槍為軍備局所生產的新式T112戰鬥步槍。

報導指出，憲兵演練結合台北市政府警察局等單位共同實施，驗證軍民整合量能，操演官兵以戰術行軍方式穿越台北街頭，並運用捷運前往戰術位置，展現軍民協同整體應變量能。

憲兵第202指揮部表示，運用捷運可快速機動至戰術位置，有效支援第一線部隊作戰，部隊於演練期間運用中型戰術輪車及捷運系統，實施糧秣及彈藥運補作業，驗證都會區機動部署、後勤補給及持續作戰能力，厚植全民防衛韌性。

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