快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

郭育仁：美國整合第一島鏈擊殺網 慎防中國借機破局

中央社／ 台北16日電

學者郭育仁今天表示，美國已明確定錨沒有印太合作框架，而是透過與多個小多邊進行水平整合，並整合各國的垂直軍事能力，以達到第一島鏈安全以及台灣安全的軍事目標。中國近期在台灣東部海域的滋擾行動，是在試圖破美國大局。

民進黨中國部舉行「上半年美中台關係與台海情勢回顧：中國對台作為與區域影響座談會」座談會，由民進黨中國部主任吳峻鋕主持，民進黨副秘書長何博文與多位學者與會。

5月美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面，川普邀請習近平於9月訪美。美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元指出，不管「川習會」講什麼、會面幾次，都不改變美中競爭關係，美中峰會是要展現競爭關係不會升高到戰爭，形成新冷戰局勢。

他強調，台灣好似夾身美中競爭。美國對台政策不變，而中國對台態度也不變，只會威脅越來越嚴重，唯一可以改變的是台灣，選民可以決定台灣的外交政策是要往美或往中靠攏，台灣所扮演的角色比想像更爲重要。

國策研究院副院長郭育仁認為，從美國去年發布的「國家安全戰略」（NSS）以及今年發布的「國防戰略」（NDS）可以看出，美國已明確定錨「沒有印太了」，是以第一島鏈安全及台灣安全取代印太、以軍事目標取代高大上的多邊合作框架。

他進一步分析，美國過去是以軸輻體系運作，如今透過網格式盟友結構，以水平及垂直整合達到第一島鏈安全及台灣安全的軍事目標。水平整合包括「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）以及美日澳菲安全合作機制（Squad），讓韓半島到東海、台海、南海成單一戰區。

至於垂直整合，郭育仁指出，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）4月提出擊殺網（Kill Web），整合各國包括陸海空、網路、電子作戰、水下等垂直能力。美國與盟國的水平及垂直整合，可從4月美菲肩並肩（Balikatan）軍演展現地淋漓盡致，該次軍演規模史上最大、參戰國最多，也是戰後日本首次派遣作戰部隊參與。

郭育仁說，此外，美國從去年7月底到10月在台灣周邊舉行多場大型多國聯合軍演。這已經是美國既定政策，連續第3年在台灣周邊舉行高強度、高頻率舉行聯合軍演，這是嚇阻中國重要做法。

針對中方藉日菲談判專屬經濟區（EEZ），對台灣東部海域展開滋擾行動，以及朝太平洋發射潛射飛彈，郭育仁分析，這是藉口跟認知戰，縱使沒有EEZ談判，中國還是會這麼做，「這兩件事都是中國試圖在破美國大局」，沒有意外的話，今年下半年還會看到中共更多軍事行動，包括大型軍演。

至於台灣的角色，郭育仁受訪指出，除了爭取以觀察員身分參與聯合軍演，美國NSS已強調第一島鏈重要性、要求台灣等盟國提高國防預算，進行水平、垂直整合以及建立不對稱戰力。美國和盟國針對保衛第一島鏈跟台灣安全已提出具體計畫，「台灣不配合嗎？」

郭育仁 美國 習近平

延伸閱讀

專家：台灣強化本島防衛 鞏固鑲嵌於第一島鏈戰略

牽制中國影響力 美海防隊派巡邏艦進駐西太平洋

美軍彈藥告急！專家：北京恐加大對台施壓 但未必會踏入「台灣陷阱」

日經：台灣擬採購數十艘無人艇 抗衡中國海上壓迫

相關新聞

立院審查無人機條例 顧立雄堅持「買米和買醬油的錢不要混為一談」

立法院今天開始初審朝野版本的無人機條例草案，多數民進黨立委與國防部堅持，國防採購和產業發展應該分別處理；國防部長顧立雄形容「買米和買醬油的錢不要混為一談」。不過民進黨立委林岱樺主張，應該在行政院層級成立對接小組，並且提出關鍵零組件的國產化路徑圖。

國軍全副武裝登蘭嶼 驗證跨海應援、打造東南防線

國軍近日展開「登島防衛作戰演練」，由陸軍台東地區指揮部編組應變兵力，跨海前往綠島、蘭嶼，以實兵、實地、實物方式驗證離島防衛及兵力應援能力。由於蘭嶼已近30年少見國軍公開演訓，不少居民看到全副武裝官兵登島時感到意外，也有居民表示，「看到軍人守護蘭嶼，心裡很安心。」

全台9處軍校衛哨改保全 顧立雄：重要戰略要地仍維持兵力

國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。

飛官辛柏毅19日告別式 顧立雄：黑盒子解析應很快會有結果

飛官辛柏毅上尉1月6日駕駛F-16AM戰機失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄今天表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

影／269旅、53工兵群聯防操演 戰車機動 軍民整合道路阻絕

陸軍聯兵第269旅與53工兵群日前執行「聯合防禦操演」，269旅官兵駕駛M1A2T戰車快速機動，驗證部隊指揮管制與機動量能；53工兵群則依作戰進程完成重要道路阻絕設置，結合民間廠商能量，運用消波塊、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網及機動阻絕器材等，建構縱深防禦，驗證軍民整合作業效能，展現裝甲部隊與工兵部隊協同作戰能力，強化衛戍區整體防衛韌性。

允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。