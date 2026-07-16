郭育仁：美國整合第一島鏈擊殺網 慎防中國借機破局

學者郭育仁今天表示，美國已明確定錨沒有印太合作框架，而是透過與多個小多邊進行水平整合，並整合各國的垂直軍事能力，以達到第一島鏈安全以及台灣安全的軍事目標。中國近期在台灣東部海域的滋擾行動，是在試圖破美國大局。

民進黨中國部舉行「上半年美中台關係與台海情勢回顧：中國對台作為與區域影響座談會」座談會，由民進黨中國部主任吳峻鋕主持，民進黨副秘書長何博文與多位學者與會。

5月美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面，川普邀請習近平於9月訪美。美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元指出，不管「川習會」講什麼、會面幾次，都不改變美中競爭關係，美中峰會是要展現競爭關係不會升高到戰爭，形成新冷戰局勢。

他強調，台灣好似夾身美中競爭。美國對台政策不變，而中國對台態度也不變，只會威脅越來越嚴重，唯一可以改變的是台灣，選民可以決定台灣的外交政策是要往美或往中靠攏，台灣所扮演的角色比想像更爲重要。

國策研究院副院長郭育仁認為，從美國去年發布的「國家安全戰略」（NSS）以及今年發布的「國防戰略」（NDS）可以看出，美國已明確定錨「沒有印太了」，是以第一島鏈安全及台灣安全取代印太、以軍事目標取代高大上的多邊合作框架。

他進一步分析，美國過去是以軸輻體系運作，如今透過網格式盟友結構，以水平及垂直整合達到第一島鏈安全及台灣安全的軍事目標。水平整合包括「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）以及美日澳菲安全合作機制（Squad），讓韓半島到東海、台海、南海成單一戰區。

至於垂直整合，郭育仁指出，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）4月提出擊殺網（Kill Web），整合各國包括陸海空、網路、電子作戰、水下等垂直能力。美國與盟國的水平及垂直整合，可從4月美菲肩並肩（Balikatan）軍演展現地淋漓盡致，該次軍演規模史上最大、參戰國最多，也是戰後日本首次派遣作戰部隊參與。

郭育仁說，此外，美國從去年7月底到10月在台灣周邊舉行多場大型多國聯合軍演。這已經是美國既定政策，連續第3年在台灣周邊舉行高強度、高頻率舉行聯合軍演，這是嚇阻中國重要做法。

針對中方藉日菲談判專屬經濟區（EEZ），對台灣東部海域展開滋擾行動，以及朝太平洋發射潛射飛彈，郭育仁分析，這是藉口跟認知戰，縱使沒有EEZ談判，中國還是會這麼做，「這兩件事都是中國試圖在破美國大局」，沒有意外的話，今年下半年還會看到中共更多軍事行動，包括大型軍演。

至於台灣的角色，郭育仁受訪指出，除了爭取以觀察員身分參與聯合軍演，美國NSS已強調第一島鏈重要性、要求台灣等盟國提高國防預算，進行水平、垂直整合以及建立不對稱戰力。美國和盟國針對保衛第一島鏈跟台灣安全已提出具體計畫，「台灣不配合嗎？」