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佀廣洋兵役案 內政部：已請桃市府了解、不評論個案

中央社／ 台北16日電

桃園市議員參選人佀廣洋兵役問題引發討論，內政部役政司今天表示，因接獲檢舉，目前已請桃園市政府進一步了解，未預設調查期限或結果。內政部強調，凡涉及妨害兵役案件，依相關法規及事證處理，調查期間不回應個案。

外傳國民黨籍立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋當年因體重達120公斤而未服兵役，引發質疑。行政院會後記者會，有媒體提問，有人具名檢舉此案，內政部是否已立案調查、調查結果是否出爐、按照規定佀廣洋是否可再回去當兵。

內政部役政司副司長陳裕興表示，此案當初是由桃園市政府依據體位檢查結果作成判定，屬於行政處分。外界高度關注此案，內政部接獲相關檢舉後，依程序請桃園市政府進一步了解，目前沒有設定調查期限或預定結果，現階段就是由地方政府了解。

內政部次長董建宏進一步表示，內政部對個案不予評論。依照「徵兵規則」第14條規定，當事人可向地方政府申請複檢、改判體位。所有涉及妨害兵役案件，任何個案，只要經檢舉並有相關事證，內政部會依「兵役法」、「妨害兵役治罪條例」等相關規定辦理。

他強調，進行中的個案基於調查不公開原則，不會對外回覆。

佀廣洋 兵役 內政部

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