總統：政府照顧榮民責無旁貸 提供更好服務

退輔會今天舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，總統賴清德表示，榮民一生戎馬、功在國家，守住中華民國，也守住台灣，照顧榮民政府責無旁貸。政府對榮民的服務全面智慧化升級，提供最全面的服務。

國軍退除役官兵輔導委員會上午舉行「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，由賴總統、退輔會主委嚴德發等人正式啟動「安心御老平台」，平台整合榮民醫療體系、榮民服務處、榮譽國民之家、地方政府及社區資源，打造跨域協作與智慧預警機制，開啟榮民照護數位轉型新紀元。

賴總統說，2年前在總統府頒獎給退輔會所組成的團隊，以安心御老平台得到總統盃黑客松卓越團隊獎，他當時就向嚴德發指出，「這麼成功的平台，不要只用來做表演，應該要落實對榮民的照顧」，沒想到短短2年，平台就已經完成，且比當時功能更加擴大，是一個劃時代的服務。

賴總統指出，政府對榮民的服務全面智慧化升級，未來對榮民一定能夠提供最即時、最全面、最符合需要的服務。

賴總統表示，榮民一生戎馬、功在國家，打了古寧頭戰役、八二三砲戰等，守住中華民國，也守住台灣，榮民年紀大、退休了需要照顧，政府責無旁貸，所以今天也以三軍統帥的身分，向所有功在國家的榮民表達感謝，政府一定會跟大家站在一起，提供更好的服務。

嚴德發致詞表示，台灣已正式邁入超高齡社會，約47%的榮民已是高齡長者，退輔會多年透過榮院、榮家及榮服處建構完整照護體系，但多數榮民仍生活於社區，面對高齡化與少子化趨勢，如何協助榮民長輩延長健康餘命、實現在地安老，是退輔會責無旁貸的重要使命。

嚴德發說明，建置「安心御老平台」，並導入榮服處訪視系統，新增醫療團隊健康諮詢與跨域協作功能，建構兼具科技與溫度的智慧照護網絡，整合醫療端、服務端、個案端及家屬端資源，讓社區榮民照護工作由事後處理轉型為主動預警與事前預防。