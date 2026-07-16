快訊

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

愛之味也中鏢！2款產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍全副武裝登蘭嶼 驗證跨海應援、打造東南防線

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
官兵於港口周遭實施警戒。圖／陸軍東指部提供
官兵於港口周遭實施警戒。圖／陸軍東指部提供

國軍近日展開「登島防衛作戰演練」，由陸軍台東地區指揮部編組應變兵力，跨海前往綠島蘭嶼，以實兵、實地、實物方式驗證離島防衛及兵力應援能力。由於蘭嶼已近30年少見國軍公開演訓，不少居民看到全副武裝官兵登島時感到意外，也有居民表示，「看到軍人守護蘭嶼，心裡很安心。」

陸軍台東地區指揮部表示，此次演練依防衛作戰想定實施，官兵抵達港口後立即展開建制武器及軍需物資裝載、運輸管制作業，登島後隨即前往守備核心據點、防禦工事及機動陣地，實施現地偵察、指揮管制及通信聯絡測試，驗證兵力投射與離島防衛整備能力。

軍方指出，演練目的在於強化離島遭遇突發狀況時的快速應變能力，提升兵力跨海機動、指揮協調及後勤支援效率，藉由實兵演練檢視各項防衛作戰整備。

此次演訓前，軍方已提前拜會綠島、蘭嶼鄉公所及地方人士，說明演練內容，希望避免居民緊張及影響觀光活動。

有蘭嶼居民表示，島上已近30年沒有看見國軍大規模公開演訓，第一眼看到全副武裝官兵時確實感到好奇，但了解是例行防衛演練後，反而覺得安心，「有人守護家園，心裡比較踏實」。

從戰略位置來看，蘭嶼位於台灣東南外海，鄰近巴士海峽，是東南海域的重要節點。軍事觀察人士指出，近年國軍持續強化本島及周邊離島防衛韌性，透過跨海機動、港口接駁及離島守備等演練，驗證部隊在各種情境下的支援與應變能力，提升整體防衛作戰效能。

陸軍台東地區指揮官胡雅中少將表示，部隊秉持「守土有責、使命必達」精神，持續落實實戰化訓練，透過貼近作戰情境的演練，精進各級幹部指揮管制及部隊戰術運用能力，未來將持續強化離島守備能量，展現國軍捍衛國家安全的決心。

官兵在船艙蓄勢待發前往戰術位置。圖／陸軍東指部提供
官兵在船艙蓄勢待發前往戰術位置。圖／陸軍東指部提供

陸軍台東地區指揮部官兵於港口物資接駁點，迅速執行各式建制武器與軍需物資裝載作業。圖／陸軍東指部提供
陸軍台東地區指揮部官兵於港口物資接駁點，迅速執行各式建制武器與軍需物資裝載作業。圖／陸軍東指部提供

官兵操作無人機在蘭嶼島上實施戰術偵查演練。圖／陸軍東指部提供
官兵操作無人機在蘭嶼島上實施戰術偵查演練。圖／陸軍東指部提供

官兵於離島戰術位置實施戰訓演練。圖／陸軍東指部提供
官兵於離島戰術位置實施戰訓演練。圖／陸軍東指部提供

蘭嶼 國軍 綠島

延伸閱讀

蘭嶼睽違逾30年再見國軍登島 居民：看到軍人守護島嶼很心安

聯合防禦操演 憲兵雲豹甲車深夜演練中樞安全防護

國軍聯合防禦操演 澎湖地區進行重要目標應援

聯合防禦操演 空軍夜間搶修跑滑道驗證作戰韌性

相關新聞

國軍全副武裝登蘭嶼 驗證跨海應援、打造東南防線

國軍近日展開「登島防衛作戰演練」，由陸軍台東地區指揮部編組應變兵力，跨海前往綠島、蘭嶼，以實兵、實地、實物方式驗證離島防衛及兵力應援能力。由於蘭嶼已近30年少見國軍公開演訓，不少居民看到全副武裝官兵登島時感到意外，也有居民表示，「看到軍人守護蘭嶼，心裡很安心。」

立院審查無人機條例 顧立雄堅持「買米和買醬油的錢不要混為一談」

立法院今天開始初審朝野版本的無人機條例草案，多數民進黨立委與國防部堅持，國防採購和產業發展應該分別處理；國防部長顧立雄形容「買米和買醬油的錢不要混為一談」。不過民進黨立委林岱樺主張，應該在行政院層級成立對接小組，並且提出關鍵零組件的國產化路徑圖。

全台9處軍校衛哨改保全 顧立雄：重要戰略要地仍維持兵力

國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。

飛官辛柏毅19日告別式 顧立雄：黑盒子解析應很快會有結果

飛官辛柏毅上尉1月6日駕駛F-16AM戰機失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄今天表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

影／269旅、53工兵群聯防操演 戰車機動 軍民整合道路阻絕

陸軍聯兵第269旅與53工兵群日前執行「聯合防禦操演」，269旅官兵駕駛M1A2T戰車快速機動，驗證部隊指揮管制與機動量能；53工兵群則依作戰進程完成重要道路阻絕設置，結合民間廠商能量，運用消波塊、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網及機動阻絕器材等，建構縱深防禦，驗證軍民整合作業效能，展現裝甲部隊與工兵部隊協同作戰能力，強化衛戍區整體防衛韌性。

允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。