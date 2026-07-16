國軍全副武裝登蘭嶼 驗證跨海應援、打造東南防線

國軍近日展開「登島防衛作戰演練」，由陸軍台東地區指揮部編組應變兵力，跨海前往綠島、蘭嶼，以實兵、實地、實物方式驗證離島防衛及兵力應援能力。由於蘭嶼已近30年少見國軍公開演訓，不少居民看到全副武裝官兵登島時感到意外，也有居民表示，「看到軍人守護蘭嶼，心裡很安心。」

陸軍台東地區指揮部表示，此次演練依防衛作戰想定實施，官兵抵達港口後立即展開建制武器及軍需物資裝載、運輸管制作業，登島後隨即前往守備核心據點、防禦工事及機動陣地，實施現地偵察、指揮管制及通信聯絡測試，驗證兵力投射與離島防衛整備能力。

軍方指出，演練目的在於強化離島遭遇突發狀況時的快速應變能力，提升兵力跨海機動、指揮協調及後勤支援效率，藉由實兵演練檢視各項防衛作戰整備。

此次演訓前，軍方已提前拜會綠島、蘭嶼鄉公所及地方人士，說明演練內容，希望避免居民緊張及影響觀光活動。

有蘭嶼居民表示，島上已近30年沒有看見國軍大規模公開演訓，第一眼看到全副武裝官兵時確實感到好奇，但了解是例行防衛演練後，反而覺得安心，「有人守護家園，心裡比較踏實」。

從戰略位置來看，蘭嶼位於台灣東南外海，鄰近巴士海峽，是東南海域的重要節點。軍事觀察人士指出，近年國軍持續強化本島及周邊離島防衛韌性，透過跨海機動、港口接駁及離島守備等演練，驗證部隊在各種情境下的支援與應變能力，提升整體防衛作戰效能。

陸軍台東地區指揮官胡雅中少將表示，部隊秉持「守土有責、使命必達」精神，持續落實實戰化訓練，透過貼近作戰情境的演練，精進各級幹部指揮管制及部隊戰術運用能力，未來將持續強化離島守備能量，展現國軍捍衛國家安全的決心。

官兵在船艙蓄勢待發前往戰術位置。圖／陸軍東指部提供

陸軍台東地區指揮部官兵於港口物資接駁點，迅速執行各式建制武器與軍需物資裝載作業。圖／陸軍東指部提供

官兵操作無人機在蘭嶼島上實施戰術偵查演練。圖／陸軍東指部提供