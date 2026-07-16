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立院審查無人機條例 顧立雄堅持「買米和買醬油的錢不要混為一談」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院經濟、外交及國防、財政委員會聯席審查國防自主無人載具採購特別條例草案，邀請國防部長顧立雄（右二）等首長列席報告，並備質詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟、外交及國防、財政委員會聯席審查國防自主無人載具採購特別條例草案，邀請國防部長顧立雄（右二）等首長列席報告，並備質詢。記者許正宏／攝影

立法院今天開始初審朝野版本的無人機條例草案，多數民進黨立委與國防部堅持，國防採購和產業發展應該分別處理；國防部長顧立雄形容「買米和買醬油的錢不要混為一談」。不過民進黨立委林岱樺主張，應該在行政院層級成立對接小組，並且提出關鍵零組件的國產化路徑圖。

立法院經濟、國防外交及財政等3個委員會，今天開始聯席審查行政院及立委、在野黨團提出的無人機條例草案。民進黨立委陳亭妃、邱議瑩質疑，民意機關的工作是審查預算，不能增加預算、也不應該下指導棋要求行政院如何編預算，藍白版本全部都亂來，不但違反預算法、財政紀律法、更是違憲。立委王定宇則質疑，藍白版本將經濟部、國防部同列為主管機關，但「雞兔該如何同籠？」

顧立雄指出，國防採購若涉及軍事國防，應該由國防部為法案的主管機關，畢竟只有國防部才了解作戰需求。國防部需要特別預算的目的很簡單，就是依照需求提出採購項目；至於輔導業者應該是經濟部在主管「不要把兩件事放在一起。」

國民黨立委賴士葆在質詢時指出，在野思考的關鍵，是如何讓台灣的無人機產業技術升級，顧立雄刻意提高聲量強調「這就是國防部提出特別預算的緣由」，他表示從飛控、通訊、光電、導航訂出軍用規格，再根據商情逐步引導迭代更新，這就是長單效應；假如沒有長單就沒有迭代創新的動力。顧立雄質疑在野版本把400億元預算混在一起，主張國防、經濟應該各自主導，否則一起會讓行政院、經濟部和國防部都有窒礙難行之處。

不過，林岱樺提出兩項具體要求，首先應該在行政院層級成立「無人載具採購與產業對接小組」，比照美國DIU國防創新小組，以軍民通用為原則，跨部會合作，讓中南部傳產聚落升級。

其次，林岱樺要求國防部和經濟部應該在一個月內，共同提出關鍵零組件國產化比例的逐年成長路徑圖以及時程表，須包括系統、次系統的時程表及項目。經濟部次長何晉滄對此回應，可以補強技術缺口的路徑圖。

無人機 顧立雄 林岱樺

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