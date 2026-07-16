快訊

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

愛之味也中鏢！2款產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

聽新聞
0:00 / 0:00

全台9處軍校衛哨改保全 顧立雄：重要戰略要地仍維持兵力

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。圖／聯合報系資料照
國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。圖／聯合報系資料照

國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。

顧立雄指出，國防部是參照所有國外軍事院校作法，皆採用保全進行門禁管制。至於涉及其他核心軍事任務、重要戰略的地點，以及軍事地點的防護，依然是由兵力來進行。

國防部日前指出，此次試行係依勤務性質及安全風險進行區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務。另涉及重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行，而營區安全責任、指揮權及警戒標準均維持由國軍負責，並未改變。

另外，針對台美合作的「陸威計畫」有陸軍官兵揭露赴美服儀要求去識別化。顧立雄表示，台美的軍事交流，都是為了國軍戰力的提升，也能顯示台美雙方穩固合作的一環，對於個案他沒辦法評論。

顧立雄 保全 戰略

延伸閱讀

無人機條例拚初審 顧立雄盼朝野支持院版充實戰力

聯合防禦操演 憲兵雲豹甲車深夜演練中樞安全防護

聯合防禦操演 空軍夜間搶修跑滑道驗證作戰韌性

聯合防禦操演 飛訓部AH-1W攻擊直升機演練縱深疏散

相關新聞

國軍全副武裝登蘭嶼 驗證跨海應援、打造東南防線

國軍近日展開「登島防衛作戰演練」，由陸軍台東地區指揮部編組應變兵力，跨海前往綠島、蘭嶼，以實兵、實地、實物方式驗證離島防衛及兵力應援能力。由於蘭嶼已近30年少見國軍公開演訓，不少居民看到全副武裝官兵登島時感到意外，也有居民表示，「看到軍人守護蘭嶼，心裡很安心。」

立院審查無人機條例 顧立雄堅持「買米和買醬油的錢不要混為一談」

立法院今天開始初審朝野版本的無人機條例草案，多數民進黨立委與國防部堅持，國防採購和產業發展應該分別處理；國防部長顧立雄形容「買米和買醬油的錢不要混為一談」。不過民進黨立委林岱樺主張，應該在行政院層級成立對接小組，並且提出關鍵零組件的國產化路徑圖。

全台9處軍校衛哨改保全 顧立雄：重要戰略要地仍維持兵力

國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。

飛官辛柏毅19日告別式 顧立雄：黑盒子解析應很快會有結果

飛官辛柏毅上尉1月6日駕駛F-16AM戰機失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄今天表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

影／269旅、53工兵群聯防操演 戰車機動 軍民整合道路阻絕

陸軍聯兵第269旅與53工兵群日前執行「聯合防禦操演」，269旅官兵駕駛M1A2T戰車快速機動，驗證部隊指揮管制與機動量能；53工兵群則依作戰進程完成重要道路阻絕設置，結合民間廠商能量，運用消波塊、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網及機動阻絕器材等，建構縱深防禦，驗證軍民整合作業效能，展現裝甲部隊與工兵部隊協同作戰能力，強化衛戍區整體防衛韌性。

允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。