全台9處軍校衛哨改保全 顧立雄：重要戰略要地仍維持兵力

國防部預計9月起將在全台9處軍事院校營區，把衛哨分成2階段改採外包保全，引發外界疑慮。國防部長顧立雄表示，學校的門禁查管與軍事要塞的防護有所不同，重要戰略要地仍有兵力。

顧立雄指出，國防部是參照所有國外軍事院校作法，皆採用保全進行門禁管制。至於涉及其他核心軍事任務、重要戰略的地點，以及軍事地點的防護，依然是由兵力來進行。

國防部日前指出，此次試行係依勤務性質及安全風險進行區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務。另涉及重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行，而營區安全責任、指揮權及警戒標準均維持由國軍負責，並未改變。

另外，針對台美合作的「陸威計畫」有陸軍官兵揭露赴美服儀要求去識別化。顧立雄表示，台美的軍事交流，都是為了國軍戰力的提升，也能顯示台美雙方穩固合作的一環，對於個案他沒辦法評論。