飛官辛柏毅19日告別式 顧立雄：黑盒子解析應很快會有結果

飛官辛柏毅上尉1月6日駕駛F-16AM戰機失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄今天表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

辛柏毅1月6日駕駛空軍編號6700的F-16AM戰機執行夜航任務時，不幸在花蓮外海失蹤，至今已逾半年。

根據「軍人撫卹條例」第10條，作戰或因公失蹤，在地面滿一年、在海上及空中滿六個月，查無下落者，依作戰死亡或因公死亡辦理撫卹。空軍預計在7月19日花蓮基地禮堂舉辦飛官辛柏毅告別式，以衣冠等遺物代替，屆時賴清德總統將在花蓮基地頒贈褒揚令。賴總統昨天發佈總統令，追晉辛柏毅為空軍少校，自7月6日開始生效。

顧立雄在3月16日尋獲到黑盒子時的隔日說，空軍會盡速將黑盒子送往美國原廠做信號的還原解讀，解讀大概要1個多月。但至今事隔多月，顧立雄今天受訪表示，就他了解，還在美方那邊進行解析當中，「我想很快就會有結果回應」。