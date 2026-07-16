允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

2024年退輔會團隊參與總統盃黑客松比賽，以「安心御老平台」獲得卓越團體獎，後續將此平台擴大功能，並完成為期一年的試辦，今宣布即起擴大至全台使用，落實對榮民的照顧。

賴清德總統今出席活動，於致詞時表示，兩年前他於將獎項頒發給退輔會團隊時，當時他與退輔會主委嚴德發說，該平台不要只是拿來得獎，更應該實際落實在對榮民的照顧，沒想到短短兩年時間，退輔會團隊就已經完成系統，且功能比當時更擴大。

原本安心御老平台有四個面向，就是榮民服務、醫療服務、案主以及家屬，如今於醫療服務，還可以做居家健康監測、遠距醫療功能，還有轉診功能等。另外，除了原本榮民服務、醫療服務、案主、家屬四個面向之外，也把地方政府納進來，包括衛政、社政、民政等單位，都整合進來；同時也把社區公益團體，甚至里長都融入整個服務體系。

賴總統表示，「安心御老平台」今起將在全國各榮家全面推動。他認為，這是一個畫時代的服務，電視廣告都說「全國電子，揪感心。」他認為退輔會的榮民服務，也是「揪感心」，他也特別喜歡一句話，「榮民到哪裡，服務到哪裡；安心，就到哪裡。」

「安心御老平台」對於榮民的意義有三個，一是對榮民的服務全面智慧化升級、二是未來所有需要服務的榮民，都能夠獲得最即時、最完整、最符合需求，而且是由整個團隊共同提供的服務、三則是對榮民表達最大的尊重

賴總統說，榮民一生戎馬，功在國家，打過八二三砲戰、古寧頭戰役等等，守住中華民國，也守住台灣。榮民們今天年紀大了，需要照顧，政府責無旁貸。他今天也以三軍統帥的身分，向所有曾經報效國家的榮民表達感謝。政府一定會跟大家站在一起，提供更好的服務。也期待退輔會可以利用這個平台，跟地方政府合作，把醫院長期照顧、固定服務的病人，也一起納入平台，提供協助。

政府長期推動長照制度，賴總統說，蔡英文前總統剛上任時，全國長照服務據點只有720個，一年預算大約49.5億元，蔡前總統認為，因為台灣人口老化速度非常快，所以對長輩的照顧，必須提升到國家安全的層次，以國家政策來面對。

賴總統說，蔡英文前總統卸任時，全國長照服務據點已從720個增加到1萬500多個；預算規模也從49.5億元增加到964億元。今年政府提出的預算，雖然立法院還沒有通過，但已經編列到1153億元。

現在推動「長照3.0」，賴總統說，理念與「安心御老平台」的理念非常接近，就是把醫療單位、政府單位、個案家屬、地方政府，以及社區團體、村里長全部結合起來，共同提供服務，長照3.0特別強調喘息服務，目前也強化興建住宿式長照機構，增加公共資源供給，減輕民眾負擔。

賴總統說，若短時間內無法完全到位，也將會提高入住住宿型機構的補助，降低民眾每個月負擔；換句話說，政府希望從住宅、社區到醫療，建立完整照顧體系，每一個社區都能夠有完整服務。如今看到有智慧化串聯系統，相信未來長照3.0的功能一定可以更加強化，所以他也希望立法院趕快通過預算。

賴總統說，今天是7月16日，一年已經過了一半以上，預算還沒有通過。還好這次巴威颱風沒有真正進來，否則如果預算沒有通過，很多救災緊急經費都會受到影響，預備金也不能動用。他還是希望，包括長照3.0增加的預算，以及整體中央政府總預算，都能夠盡速完成審議，「沒有任何理由，中央政府預算一直拖著不通過」，依法，本來前一年11月底就應該完成。

另外，他身為三軍統帥，一定會照顧國軍，也會照顧榮民，更希望大家團結。尤其現在面對大陸對台灣的文攻武嚇、統戰滲透，以及利用各種法律手段對台灣施加壓力。他要特別向所有退役袍澤說明，其實台灣人民並不希望被共產黨統治，大家希望繼續過民主、自由、人權的生活。「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因為我們不願意被併吞，就說是台灣造成台海問題。

最後，賴總統希望大家團結，不分族群、不分職業，共同捍衛中華民國，守護台灣安全，也守護人民幾十年來好不容易爭取到的民主、自由、人權生活方式。