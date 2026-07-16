快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
賴清德總統今喊話立法院今年已經過了一半以上總預算還沒通過，並指出此次巴威颱風所幸並未造成災情，若不幸釀災，緊急備用金將無法動用，屆時受災民眾恐無法獲得最好的幫助。記者陳雨鑫／攝影
賴清德總統今喊話立法院今年已經過了一半以上總預算還沒通過，並指出此次巴威颱風所幸並未造成災情，若不幸釀災，緊急備用金將無法動用，屆時受災民眾恐無法獲得最好的幫助。記者陳雨鑫／攝影

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

2024年退輔會團隊參與總統盃黑客松比賽，以「安心御老平台」獲得卓越團體獎，後續將此平台擴大功能，並完成為期一年的試辦，今宣布即起擴大至全台使用，落實對榮民的照顧。

賴清德總統今出席活動，於致詞時表示，兩年前他於將獎項頒發給退輔會團隊時，當時他與退輔會主委嚴德發說，該平台不要只是拿來得獎，更應該實際落實在對榮民的照顧，沒想到短短兩年時間，退輔會團隊就已經完成系統，且功能比當時更擴大。

原本安心御老平台有四個面向，就是榮民服務、醫療服務、案主以及家屬，如今於醫療服務，還可以做居家健康監測、遠距醫療功能，還有轉診功能等。另外，除了原本榮民服務、醫療服務、案主、家屬四個面向之外，也把地方政府納進來，包括衛政、社政、民政等單位，都整合進來；同時也把社區公益團體，甚至里長都融入整個服務體系。

賴總統表示，「安心御老平台」今起將在全國各榮家全面推動。他認為，這是一個畫時代的服務，電視廣告都說「全國電子，揪感心。」他認為退輔會的榮民服務，也是「揪感心」，他也特別喜歡一句話，「榮民到哪裡，服務到哪裡；安心，就到哪裡。」

「安心御老平台」對於榮民的意義有三個，一是對榮民的服務全面智慧化升級、二是未來所有需要服務的榮民，都能夠獲得最即時、最完整、最符合需求，而且是由整個團隊共同提供的服務、三則是對榮民表達最大的尊重

賴總統說，榮民一生戎馬，功在國家，打過八二三砲戰、古寧頭戰役等等，守住中華民國，也守住台灣。榮民們今天年紀大了，需要照顧，政府責無旁貸。他今天也以三軍統帥的身分，向所有曾經報效國家的榮民表達感謝。政府一定會跟大家站在一起，提供更好的服務。也期待退輔會可以利用這個平台，跟地方政府合作，把醫院長期照顧、固定服務的病人，也一起納入平台，提供協助。

政府長期推動長照制度，賴總統說，蔡英文前總統剛上任時，全國長照服務據點只有720個，一年預算大約49.5億元，蔡前總統認為，因為台灣人口老化速度非常快，所以對長輩的照顧，必須提升到國家安全的層次，以國家政策來面對。

賴總統說，蔡英文前總統卸任時，全國長照服務據點已從720個增加到1萬500多個；預算規模也從49.5億元增加到964億元。今年政府提出的預算，雖然立法院還沒有通過，但已經編列到1153億元。

現在推動「長照3.0」，賴總統說，理念與「安心御老平台」的理念非常接近，就是把醫療單位、政府單位、個案家屬、地方政府，以及社區團體、村里長全部結合起來，共同提供服務，長照3.0特別強調喘息服務，目前也強化興建住宿式長照機構，增加公共資源供給，減輕民眾負擔。

賴總統說，若短時間內無法完全到位，也將會提高入住住宿型機構的補助，降低民眾每個月負擔；換句話說，政府希望從住宅、社區到醫療，建立完整照顧體系，每一個社區都能夠有完整服務。如今看到有智慧化串聯系統，相信未來長照3.0的功能一定可以更加強化，所以他也希望立法院趕快通過預算。

賴總統說，今天是7月16日，一年已經過了一半以上，預算還沒有通過。還好這次巴威颱風沒有真正進來，否則如果預算沒有通過，很多救災緊急經費都會受到影響，預備金也不能動用。他還是希望，包括長照3.0增加的預算，以及整體中央政府總預算，都能夠盡速完成審議，「沒有任何理由，中央政府預算一直拖著不通過」，依法，本來前一年11月底就應該完成。

另外，他身為三軍統帥，一定會照顧國軍，也會照顧榮民，更希望大家團結。尤其現在面對大陸對台灣的文攻武嚇、統戰滲透，以及利用各種法律手段對台灣施加壓力。他要特別向所有退役袍澤說明，其實台灣人民並不希望被共產黨統治，大家希望繼續過民主、自由、人權的生活。「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因為我們不願意被併吞，就說是台灣造成台海問題。

最後，賴總統希望大家團結，不分族群、不分職業，共同捍衛中華民國，守護台灣安全，也守護人民幾十年來好不容易爭取到的民主、自由、人權生活方式。

賴清德總統今出席「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，他承諾一定會妥適照顧榮民，面對中國大陸的文攻武嚇，對內統戰滲透、壓迫台灣，台灣社會不希望被共產黨統治、不想被併吞，就說台灣是造成台海問題者，盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。記者陳雨鑫／攝影
賴清德總統今出席「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，他承諾一定會妥適照顧榮民，面對中國大陸的文攻武嚇，對內統戰滲透、壓迫台灣，台灣社會不希望被共產黨統治、不想被併吞，就說台灣是造成台海問題者，盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。記者陳雨鑫／攝影

台海 榮民 賴清德

延伸閱讀

總統：增加稅收將用於照顧人民 持續推動社福政策

首屆東方領袖人物獎 賴總統讚「他」奠定科技業基礎

陸「反分裂法、團結法」長臂管轄 賴總統籲守護民主

批毒油雙標護短、內閣卸責 陳以信：真該向全民道歉的是賴總統

相關新聞

創未來三度驗收不合格 顧立雄:依合約開罰，解除契約

國民黨立委王鴻薇質疑陸軍無人機反制系統採購案得標廠商「創未來」，三次驗收不合格，是當時經濟部長王美花推薦給軍方。國防部長顧立雄說，這是莫須有指控，王鴻薇可能把兩個案子混在一起，一個是委託案，另一個是公開採購案，創未來兩次複驗不通過，國防部依照合約規定罰，沒收履約保證金，解除契約。

飛官辛柏毅19日告別式 顧立雄：黑盒子解析應很快會有結果

飛官辛柏毅上尉1月6日駕駛F-16AM戰機失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄今天表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

影／269旅、53工兵群聯防操演 戰車機動 軍民整合道路阻絕

陸軍聯兵第269旅與53工兵群日前執行「聯合防禦操演」，269旅官兵駕駛M1A2T戰車快速機動，驗證部隊指揮管制與機動量能；53工兵群則依作戰進程完成重要道路阻絕設置，結合民間廠商能量，運用消波塊、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網及機動阻絕器材等，建構縱深防禦，驗證軍民整合作業效能，展現裝甲部隊與工兵部隊協同作戰能力，強化衛戍區整體防衛韌性。

允諾守護榮民 賴清德總統喊話：不願被共產黨統治 不代表製造台海問題

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，榮民照顧的最後一哩路，透過系統平台整合，獲得更完整的照顧；賴清德總統今出席活動，並於致詞時指出，榮民們的青春奉獻給台灣社會，打過八二三、古寧頭炮戰，晚年生活將由政府給予妥適的照顧，如今台灣面對中國大陸文攻武嚇，對內統戰滲透等，「我們不希望被共產黨統治，不希望被併吞」，但不能因此就說台灣造成台海問題。盼不分族群團結，共同捍衛中華民國。

蘭嶼睽違逾30年再見國軍登島 居民：看到軍人守護島嶼很心安

蘭嶼近日出現全副武裝國軍官兵身影，引發居民及遊客關注。軍方表示，此次行動為島嶼防衛演練，為避免影響地方生活及觀光，已於上月提前拜會綠島、蘭嶼鄉公所及地方人士說明。

影／國軍第五作戰區聯合防禦操演 迫砲陣地進駐射擊準備及火力支援

國軍第五作戰區各部隊今持續執行「聯合防禦操演」，所屬聯兵234旅聯兵一營實施迫砲排聯合操作科目，官兵依敵情威脅及作戰進程，完成陣地進駐、射擊準備及火力支援等任務，從模擬戰場實況，驗證迫砲火力運用及部隊協同作戰能力，確保能於戰時迅速提供前線部隊即時、精準火力支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。