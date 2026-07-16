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蘭嶼睽違逾30年再見國軍登島 居民：看到軍人守護島嶼很心安

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國軍近日於蘭嶼執行島嶼防衛演練。蘭嶼位處台灣東南外海，鄰近巴士海峽，其地理位置使其成為東南海域防衛體系的重要節點之一。圖／讀者提供
國軍近日於蘭嶼執行島嶼防衛演練。蘭嶼位處台灣東南外海，鄰近巴士海峽，其地理位置使其成為東南海域防衛體系的重要節點之一。圖／讀者提供

蘭嶼近日出現全副武裝國軍官兵身影，引發居民及遊客關注。軍方表示，此次行動為島嶼防衛演練，為避免影響地方生活及觀光，已於上月提前拜會綠島、蘭嶼鄉公所及地方人士說明。

對於國軍再度踏上蘭嶼，當地居民表示，島上已經近30年沒有看到軍人身影，起初看到全副武裝官兵登島確實感到好奇，但了解是防衛演練後，反而感到安心。

居民指出，蘭嶼是離島，平時生活單純，居民最在意的是家園安全，「看到軍人在守護蘭嶼，心裡反而比較踏實」。

軍方說明，島嶼防衛演練主要驗證部隊機動、應變處置及相關防衛整備能力，強化離島防衛韌性；同時也重視地方溝通，降低對居民生活及遊客旅遊行程的影響。

蘭嶼鄉親認為，國軍演練與地方生活並非衝突，在事前溝通、資訊透明的前提下，居民也能理解維護國家安全的重要性，他們支持國軍守護家園的決心。

台東外海的蘭嶼，過去多數人想到的是達悟（雅美）文化、飛魚季與觀光秘境，但從國防戰略角度來看，這座面積約50平方公里的小島，因位處台灣東南外海、鄰近巴士海峽，具有特殊地理意義。

有軍事專家分析指出，現代島嶼防衛已不同於過去「守住一座島」的概念，而是強調整體防衛體系，包括海空情勢掌握、通信聯繫、部隊快速機動及災害與突發狀況應變能力。

蘭嶼位於台灣東南方向，北接台灣本島，南向巴士海峽與菲律賓方向相連，東側則面向廣大的西太平洋海域。這樣的位置，使其成為台灣東南海域安全架構中不可忽略的一環。

過去外界談論台灣防衛，多聚焦西部沿海與傳統戰略要地，但近年隨著區域安全環境變化，東部及東南海域的重要性逐漸提升。除了本島東岸外，周邊離島所扮演的預警、支援與防衛縱深角色，也受到更多關注。

據了解，蘭嶼有軍人駐守是在1952 年由台灣省保安司令部設立蘭嶼指揮部，1958年因組織整編改隸為台灣警備總司令部轄下，直到1992年解嚴後才正式裁撤。

蘭嶼 國軍 軍人

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