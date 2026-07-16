影／國軍第五作戰區聯合防禦操演 迫砲陣地進駐射擊準備及火力支援

國軍第五作戰區各部隊今持續執行「聯合防禦操演」，所屬聯兵234旅聯兵一營實施迫砲排聯合操作科目，官兵依敵情威脅及作戰進程，完成陣地進駐、射擊準備及火力支援等任務，從模擬戰場實況，驗證迫砲火力運用及部隊協同作戰能力，確保能於戰時迅速提供前線部隊即時、精準火力支援。

步兵302旅實施戰傷救護科目驗證，模擬戰場環境下傷患處置、後送及醫療資源調度等狀況，官兵依程序完成傷情判定、緊急救護與後送作業，驗證各級救護能量及醫療後送機制，提升戰場存活率與持續作戰能力。

另外，74通資群同步執行通資支援任務，針對指管通聯及資訊傳遞機制實施驗證，官兵完成通信裝備架設、系統測試及鏈路維持等工作，確保各級部隊指揮管制與情資傳遞順暢無虞；第五作戰區表示，透過聯合防禦操演，持續驗證各項作戰計畫及支援機制，強化各部隊對敵情掌握、作戰構想、部隊機動及火力支援計畫結合能力，提升整體聯合作戰效能與防衛作戰韌性。