聯合防禦操演 飛訓部AH-1W攻擊直升機演練縱深疏散

國軍第四作戰區今天表示，陸軍飛行訓練指揮部昨天進行縱深防禦等演練科目，派遣2架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，深入台南南化地區實施「縱深疏散區轉移」演練，以具體行動驗證戰場持續力及戰力保存效能。

為期5天的國軍聯合防禦操演昨天進入第3天期程，第四作戰區今天指出，陸軍飛行訓練指揮部昨天執行縱深防禦等演練科目，2架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機實施縱深疏散區轉移演練。

第四作戰區說明，AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機於操演過程中，在地面指揮管制人員的精準引導下，迅速且安全地降落於台南地區的指定著陸點完成落地疏散及相關戰術程序，AH-1W直升機隨後依據作戰命令起飛返場。

第四作戰區表示，這項演練不僅有效延續戰場生命力，達到「戰力防護與保存」之目的，更實質驗證了陸航直升機部隊的快速機動性與地面勤務支援的卓越效能。

第四作戰區指出，AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機具備優異的全天候作戰能力，主要肩負空中火力支援及突擊作戰護航等關鍵任務，可依據不同作戰需求，掛載多型空對空及空對地武器系統，能在低空、複雜地形及夜間等嚴苛環境中，實施高機動性的低空攻擊，並藉由先進的空用武器射控系統精準打擊目標，進行空地聯合作戰，是目前陸航部隊主要作戰機種之一。