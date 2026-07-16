創未來三度驗收不合格 顧立雄:依合約開罰，解除契約。

國民黨立委王鴻薇質疑陸軍無人機反制系統採購案得標廠商「創未來」，三次驗收不合格，是當時經濟部長王美花推薦給軍方。國防部長顧立雄說，這是莫須有指控，王鴻薇可能把兩個案子混在一起，一個是委託案，另一個是公開採購案，創未來兩次複驗不通過，國防部依照合約規定罰，沒收履約保證金，解除契約。

立法院經濟、外交國防、財政委員會聯席會，審查無人載具採購條例草案。由於在野黨立委質疑創未來的無人機反制系統已經三次驗收不合格，與顧立雄的妻子王美花有關，顧立雄說，這個案子依照合約進行交貨的驗測，兩次複驗，不通過後，會依照合約規定計罰，沒收履約保證金，解除契約，不會交付任何合約價金。

對於創未來三次驗收未達標，顧立雄表示，三次的意思說，第一次是交貨時候驗測，再進行第一次及第二次的複驗，所以是三次驗測。他說，會解約，解約後，還要沒收履約保證金，計罰。顧立雄指出，驗測不過，就沒有價金交付的問題。

顧立雄說，國防部依據作戰需求，提出採購計畫，希望朝野政黨能夠通過行院版的無人機採購條例，滿足國防迫切需求，建構無人載具的戰力。