無人機條例拚初審 顧立雄盼朝野支持院版充實戰力

立法院經濟、外交及國防、財政3委員會今天召開聯席會議，併案審查政院版、藍白無人機條例草案。國防部長顧立雄表示，國防部是依作戰需求，提出相關採購計劃，希望朝野能夠了解國防的需要，通過院版無人機條例草案，滿足國防的迫切需求。

立法院5月三讀通過的軍購特別條例，刪除無人機、無人艇等項目。為持續推動國防無人載具發展，行政院於6月18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限為新台幣2100億元特別預算，從今年8月到民國120年底逐年籌獲國防自主無人載具。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團則在6月30日分別提出黨版無人機條例草案，國民黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，6年共2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元；民眾黨團提出「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，回歸公務預算，實際經費由行政部門依財政狀況及需求，在遵守財政紀律法前提下編列。

立法院於7月3日召開院會，將行政院版、國民黨團版、民眾黨團版及民進黨立委林楚茵等人所提的無人機條例草案，交付立法院經濟、外交及國防、財政3委員會審查。立法院經濟、外交及國防、財政3委員會今天召開第1次聯席會議，併案審查無人機條例草案，邀請顧立雄列席備詢。

顧立雄在列席前受訪表示，國防部的立場一向如此，國防部是依據國軍作戰需求，提出相關的採購計劃，也希望朝野政黨能夠了解國防的需要，通過行政院版的無人機條例草案，以滿足國防的迫切需求，建構無人載具戰力。

針對國防部推軍校衛哨委外，9月起2階段9處試行，引發各界討論，顧立雄指出，外界有點把軍事院校跟軍事營區混為一談，國防部參照國外軍事院校，也都是採用保全進行門禁管制。

顧立雄表示，對於涉及核心軍事任務，或重要戰略、軍事地點的防護，當然都還是應用兵力來進行。軍事院校的門禁查管，與軍事要塞等重地的防護，兩者是不一樣的。