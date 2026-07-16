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140億美元對台軍售未宣布 美前駐華大使批川普對中政策軟弱

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前駐中國大使伯恩斯。路透
美國前駐中國大使伯恩斯。路透

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）15日批評川普政府的對中政策軟弱，指川普政府雖然成功緩和美中關係，但認為美國總統川普在很多美中議題上手下留情，尤其在對台軍售上給出模稜兩可的答案。

伯恩斯15日出席「2026 阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2026），參與「中國挑戰」座談會；伯恩斯先是肯定川普政府在美中關係上建立高層的連結，指中國國家主席習近平在戰略決策上是「單人秀」，所以川普政府能夠建立這樣的互動關係是很正面的事。

伯恩斯表示，美中關係能夠不那麼緊張，並取得穩定的關係，不是一件壞事。

伯恩斯也認為說，川普政府企圖達成幾項他也非常贊同的事，包括美國沒有與中國在經貿上脫鉤（decouple）；伯恩斯表示，這也是拜登政府的立場，不與中國脫鉤，而是以去風險（de-risk）為目標。

不過，伯恩斯也提出疑問，不清楚川普政府的閣員當中現階段是誰在領導對中決策。

伯恩斯指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jameson Greer）主導5月的川習會；伯恩斯表示，美國在經濟上與中國有很多問題，尤其聚焦美中未來能否達成關稅和供應鏈休戰，而美中並未在北京川習會中宣布此事。

伯恩斯也說，他認為川普在很多議題上對中國太過手下留情（pull too many punches），在中國面前表現出軟弱，尤其在美國是否會以軍售支持台灣，川普給出模稜兩可的答案，美國也在中國對日本和菲律賓的威脅上保持沈默，同時川普也允許輝達出售H-200晶片給中國。

伯恩斯認為說，上述這些決定都犯下很大的錯誤，指大家正在目睹美國一個相對軟弱的對中政策。

川普 軍售 美中關係

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