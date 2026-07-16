國軍聯合防禦操演 國台辦批以武謀獨 綠回酸

國軍聯合防禦操演昨天進入第三天，陸軍廿一砲指部M110A2自走砲部隊演練接獲命令後，從戰術位置對海湖地區登陸敵軍發動「要域火殲」；砲兵部隊透過「ＴＡＫ部隊覺知系統」傳遞射擊命令及諸元，驗證去中心化指管。

陸軍廿一砲指部M110A2自走砲部隊，在狀況發布後即疏散到民間保養廠的戰力保存位置，利用藍白塑膠布偽裝成民用車輛，並在接獲聯合火協中心下達射擊任務後，執行要域火殲任務，模擬向海湖海灘方向的敵軍目標發動砲擊。

不同以往，軍方引進ＴＡＫ部隊覺知系統後，這次也演練由聯合火協中心將目標、任務等資訊，直接傳送到各連級配賦的ＴＡＫ手機系統，射擊指揮所進一步將目標資訊轉化為座標及射擊諸元，由副連長下達射擊任務給各砲，朝海湖海灘方向的目標進行射擊。

對於國軍啟動「聯合防禦操演」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，升高兩岸對立對抗，是台海形勢緊張動盪的罪魁禍首。民進黨發言人吳崢反批國台辦「打嘴砲」，他說，台灣不只這次被指控「以武謀獨」，國軍展開例行漢光演習時，也被批評是「備戰謀獨」；在國台辦眼中，維護台灣國防就是「謀獨」，實為先入為主，欲透過政治語言恫嚇台灣社會，無助兩岸關係。