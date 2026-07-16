藍委踢爆 9.8億無人機反制系統 3次驗收未過

攸關不對稱作戰能力的陸軍「無人機反制系統」採購案傳出爭議，國民黨立委王鴻薇昨天揭露，得標廠商「創未來」三次交貨驗收、複驗不合格，造成離島系統建置延宕超過兩年，國防部至今未交代是否解約。

王鴻薇表示，國防部「無人機反制系統委託研究案」曾遭監察院糾正「廠商技術能力不足」，仍執意將九點八億元的標案給創未來，直至上周案子驗收、複驗共三次測試不合格，如今面臨解約，離島無人機反制系統建置因此浪費二年時間。

王鴻薇指出，依監察院糾正文內容，推薦廠商給國防部的是經濟部，而時任經濟部長為現任國防部長顧立雄的妻子王美花。王美花任內，國內水庫無人機反制系統採購共十二案、總金額約三千五百萬元，創未來就取得五案、約兩千四百六十萬元，占比接近百分之六十八。

王鴻薇說，大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有「創未來科技」股票，帳面金額共約一點二九億元；創未來自二○二三年至二○二五年間，取得國防部、經濟部、農業部及國科會等部會超過十億元標案。她質疑，大亞集團副董事長沈尚邦與賴清德總統在台南立委及市長任內即有交情，大亞集團又是創未來背後股東，質疑政府資源集中在特定「綠友友」企業。

國民黨立委馬文君表示，無人機反制系統複驗沒過，代表此項近十億元的採購案，歷經三次驗測，仍無法證明具備應有作戰能力；審查國防部預算時，她針對此案凍結四億元，民進黨批評她反對無人機、亂刪預算，事實證明是替人民守住國防預算。

馬文君呼籲國防部，解約不只是採購案的結束，後續究竟是重新招標、採購，或採取其他配套方案，都應向國人交代清楚，更要檢討國軍採購制度，從招標規格、原型驗證、履約管理到驗收機制，避免「先採購、後驗證」錯誤一再重演。

陸軍司令部：已呈報解除契約

針對王鴻薇要求國防部即刻解約，追究責任，陸軍司令部昨晚表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部表示，契約商於去年辦理第一批交貨，但陸軍依合約與作戰需求，驗收及兩次複驗均不合格，已於今年七月九日召開「性能測試第二次複驗審定會議」，並將判定「不合格」相關紀錄呈報國防採購室，續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部強調，攸關國家安全與國防事務相關之各類採購案，陸軍秉絕對負責任態度，依契約精神、嚴格執行，這是陸軍對國家與國人期許的具體表現，籲請國人支持與肯定。