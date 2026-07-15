立委質疑無人機反制系統補考未過關 陸軍：已判定不合格呈報解約

攸關不對稱作戰能力的陸軍「無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」接連驗收不合格，引發國民黨立委王鴻薇要求國防部應該即刻解約，追究責任。陸軍司令部晚間表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，後續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部表示，契約商於去年辦理第一批交貨，但陸軍依合約與作戰需求，驗收及兩次複驗均不合格，已於今年7月9日召開「性能測試第二次複驗審定會議」，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部強調，攸關國家安全與國防事務相關之各類採購案，陸軍秉絕對負責任之態度，依契約精神、嚴格執行，這是陸軍對國家與國人期許的具體表現，籲請國人支持與肯定。

王鴻薇並指出，國防部遭監察院糾正「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」，她同時質疑「創未來」背後股東為台南沈家大亞電纜，又是國家資源獨厚「綠友友」。

陸軍司令部回應表示，軍方依法行政，遵照政府採購法規範，113-115年採商購籌建「無人機反制系統」，由創未來公司得標，投標廠商均符合參標資格。此外，113年監察院糾正之「無人機反制系統委託研究案」，因不適用政府採購法，故當時參與廠商仍具政府採購案參標資格，且與上述「無人機反制系統採購案」兩案屬性不相同，切勿混為一談，造成誤解。

軍方強調，陸軍對於無人機反制系統承標商嚴格把關，是對於職責的重視。