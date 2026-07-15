快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

立委質疑無人機反制系統補考未過關 陸軍：已判定不合格呈報解約

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍「無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」接連驗收不合格，引發立委王鴻薇要求國防部應該即刻解約，追究責任。陸軍司令部表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，後續依權責解除契約。記者杜建重／攝影
陸軍「無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」接連驗收不合格，引發立委王鴻薇要求國防部應該即刻解約，追究責任。陸軍司令部表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，後續依權責解除契約。記者杜建重／攝影

攸關不對稱作戰能力的陸軍無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」接連驗收不合格，引發國民黨立委王鴻薇要求國防部應該即刻解約，追究責任。陸軍司令部晚間表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，後續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部表示，契約商於去年辦理第一批交貨，但陸軍依合約與作戰需求，驗收及兩次複驗均不合格，已於今年7月9日召開「性能測試第二次複驗審定會議」，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，續依採購權責辦理解除契約。

陸軍司令部強調，攸關國家安全與國防事務相關之各類採購案，陸軍秉絕對負責任之態度，依契約精神、嚴格執行，這是陸軍對國家與國人期許的具體表現，籲請國人支持與肯定。

王鴻薇並指出，國防部遭監察院糾正「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」，她同時質疑「創未來」背後股東為台南沈家大亞電纜，又是國家資源獨厚「綠友友」。

陸軍司令部回應表示，軍方依法行政，遵照政府採購法規範，113-115年採商購籌建「無人機反制系統」，由創未來公司得標，投標廠商均符合參標資格。此外，113年監察院糾正之「無人機反制系統委託研究案」，因不適用政府採購法，故當時參與廠商仍具政府採購案參標資格，且與上述「無人機反制系統採購案」兩案屬性不相同，切勿混為一談，造成誤解。

軍方強調，陸軍對於無人機反制系統承標商嚴格把關，是對於職責的重視。

陸軍 無人機 王鴻薇 國防部

延伸閱讀

反制無人機標案3度驗收未過 王鴻薇點名獨厚「綠友友」大亞電纜

無人機系統驗收未合格 王鴻薇要求解約

伊襲美釀6死內幕...華郵：指揮官先逃命 未死士兵泣控長官阻救人

藍白強勢通過 無人機條例經委會主審

相關新聞

立委質疑無人機反制系統補考未過關 陸軍：已判定不合格呈報解約

攸關不對稱作戰能力的陸軍「無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」接連驗收不合格，引發國民黨立委王鴻薇要求國防部應該即刻解約，追究責任。陸軍司令部晚間表示，已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，後續依採購權責辦理解除契約。

夜訓失事失聯至今…總統令：追晉空軍上尉辛柏毅為空軍少校

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅1月6日晚間駕駛F-16V（block20）戰機夜訓，失聯至今。總統府今天發布總統令，追晉辛柏...

影／國軍日夜演練 第五作戰區聯兵586旅、234旅聯合防禦操演

國軍聯合防禦演練，陸軍58砲指部昨天演練跨區火力打擊，海馬士多管火箭自聯合防禦演練首日，即機動前往戰術位置隱蔽，期間也進行通聯測試，同時針對現地戰術位置實施研討，強化戰場經營。第五作戰區聯兵586旅、234旅執行聯合防禦操演　驗證機動應變與軍民整合量能。

國台辦批國軍防禦操演「以武謀獨」 綠酸打嘴炮：無助兩岸關係

國軍近日展開為期5天4夜的「聯合防禦操演」，引發中國國台辦批評，民進黨當局「以武謀獨」，是台海形勢緊張動盪的罪魁禍首。民進黨直呼國台辦是「打嘴炮」，但透過政治語言恫嚇台灣社會，無助促進穩定和健康的兩岸關係，也不會達到效果。

阿帕契+黑鷹降落中央大學 大批民眾學童參觀

陸軍司令部配合聯合防禦操演，並且結合全民國防與科學教育，與全國第66屆中小學科學展覽會合作，今天上午派出601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。

聯合防禦操演 M110自走砲TAK手機傳遞射擊命令砲擊敵軍

國軍聯合防禦操演今天進入第三天，陸軍21砲指部M110A2自走砲部隊，演練接獲命令後，模擬對海湖地區敵軍目標發動要域火殲。砲兵部隊透過「TAK部隊覺知系統」傳遞射擊命令及諸元，驗證去中心化指管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。