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因應堰塞湖風險 參謀總長主持災變中心一級開設
因應花蓮萬里溪堰塞湖潛在災害風險，參謀總長梅家樹上將今天主持災害應變中心一級開設會議強調，各級部隊應落實情蒐並掌握最新災情資訊，持續與中央、地方政府聯繫，依狀況預置兵力及機具。
軍事新聞通訊社晚間報導，因應花蓮萬里溪堰塞湖潛在災害風險，梅家樹今天在國防部主持災害應變中心一級開設會議，聽取災情研判及作戰區災害防救規劃簡報，指示各級部隊密切掌握天候及災情發展，持續強化兵力、機具及救災能量整備，確保一旦接獲命令，能迅速投入災害防救任務。
梅家樹指出，面對堰塞湖潛在風險，各級部隊應秉持「救災視同作戰」精神，落實情蒐並掌握最新災情資訊，持續與中央及地方政府保持密切聯繫，依狀況完成兵力及機具預置，提升整體應變效率。
國防部也表示，國軍秉持「超前部署、預置兵力」原則，與中央同步完成災害應變中心一級開設及各類救災裝備整備工作，自颱風巴威時，即持續派遣第二作戰區人員、機具進駐鳳林鎮與萬榮鄉支援協處。
國防部強調，將持續配合中央災害應變中心與地方政府需求，執行預防性撤離、災民收容安置、道路搶修與管制、緊急搶救及災後復原任務，全力守護民眾生命財產安全。
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