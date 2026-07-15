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日經：台灣擬採購數十艘無人艇 抗衡中國海上壓迫

中央社／ 台北15日綜合外電報導

一位高層官員向「日經亞洲」透露，台灣已決定為海巡署採購數十艘海上無人艇，藉美國技術加速強化國防能力，因應中國在區域日益擴大的海上活動。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這位因事涉敏感而要求匿名的官員表示，政府計劃自國家中山科學研究院（NCSIST）為海巡署採購25艘海上無人艇（USV）及兩艘無人水下載具（UUV）。

根據這位官員，國家中山科學研究院將與美國公司Maritime Tactical Systems（MARTAC）合作。

該消息人士指出，目標是於明年上半年推出至少一艘原型艇進行測試，但此人也提醒，這項計畫仍「處於初期階段」。

這位官員強調，鑒於中國近期持續在台灣以東及離島附近海域巡邏，「讓我國海巡署配備USV及UUV，是因應周邊海域日益嚴峻挑戰的關鍵」。

總統賴清德將改革並強化台灣的海事與安全能力列為施政首要任務，以因應中國迅速擴軍。

儘管台灣、日本及其他國家的政府一再抗議，北京近期將其在台灣周邊海空域的軍事活動向東部海域延伸，多次執行其所謂的「執法」任務。

這類舉措引起外界擔憂，中國未來可能試圖封鎖台灣，對台施加巨大壓力，迫使台灣放棄主權，並嚴重干擾全球航運。

無人載具被視為賴總統不對稱防禦戰略的關鍵元素，目的在於嚇阻軍隊規模更大的中國人民解放軍。

台灣決策者正密切關注烏克蘭的經驗，烏軍在當前的俄烏戰爭中，透過無人艇多次重創俄羅斯黑海艦隊。

無人載具也成為美伊戰爭的焦點，根據媒體報導，美軍數日前首次動用無人艇襲擊伊朗港口。

MARTAC是總部設在佛羅里達州的美國國防科技公司，專精於USV及相關系統。

MARTAC去年9月與國家中山科學研究院簽署合作協議，共同研發具備人工智慧（AI）目標辨識及協同作戰能力的USV。

作為台灣頂尖的武器系統研發機構，國家中山科學研究院持續擴大與美國企業在海事防衛領域的合作，其中包括Saronic Technologies、Anduril Industries及Shield AI。

日經 日經亞洲 海巡署

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