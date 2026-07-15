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影／國軍日夜演練 第五作戰區聯兵586旅、234旅聯合防禦操演
國軍聯合防禦演練，陸軍58砲指部昨天演練跨區火力打擊，海馬士多管火箭自聯合防禦演練首日，即機動前往戰術位置隱蔽，期間也進行通聯測試，同時針對現地戰術位置實施研討，強化戰場經營。第五作戰區聯兵586旅、234旅執行聯合防禦操演 驗證機動應變與軍民整合量能。
在接獲作戰區火協命令後，指揮中心立刻指派海馬士多管火箭實施跨區火力增援，官兵在最短時間內抵達射擊位置，在接收目標參數後，模擬發射火箭對敵打擊，完成發射任務後立刻轉換陣地，有效發揮快速部署與高效火力。
為驗證部隊戰備整備與臨戰應變能力，第五作戰區聯兵586旅及聯兵234旅配合「聯合防禦操演」執行各項演訓任務；586旅M60A3戰車及M109A2自走砲依令實施夜間自力機動，官兵出發前完成車輛整備、燈火管制及安全檢查，隨後依序編隊行駛，藉實兵、實地、實時演練方式，驗證部隊夜間機動能力與戰場應處作為，展現高度戰備整備能量。
234旅聯兵一營CM32八輪甲車於操演期間演練突發「引擎聯軸器」龜裂狀況，保修連官兵秉持「戰訓任務優先」原則，立即評估現地修護能量，主動鏈結地方企業資源，在民間廠商提供場地支援下迅速完成搶修作業，使裝備恢復戰力並重返任務崗位。
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