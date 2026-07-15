影／國軍日夜演練 第五作戰區聯兵586旅、234旅聯合防禦操演

無人機在現代戰場與民間應用大放異彩，但你知道嗎？它其實就像是一台「在空中飛行的伺服器」。當大家都把目光放在空中的硬殺與干擾反制時，專家卻指出：無人機資安的最大破口，其實往往在地面！ 本期《部隊鍋》邀請到資安專家，從軟體供應鏈安全、App 漏洞、FPV 傳輸中繼破解，一路聊到最新的 AI 視覺模型（VLM）如何神助攻反無人機系統。想知道如何透過「行為模式」與「零信任」架構防範無人機被當成殭屍網路控制？無人機資安內幕都在這一集！

2026-07-15 12:45