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國台辦批國軍防禦操演「以武謀獨」 綠酸打嘴炮：無助兩岸關係

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影

國軍近日展開為期5天4夜的「聯合防禦操演」，引發中國國台辦批評，民進黨當局「以武謀獨」，是台海形勢緊張動盪的罪魁禍首。民進黨直呼國台辦是「打嘴炮」，但透過政治語言恫嚇台灣社會，無助促進穩定和健康的兩岸關係，也不會達到效果。

國防部宣布於13日起至17日執行「聯合防禦操演」，提升整體防衛作戰韌性，因應因應中共潛在的武力威脅。中國國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，升高兩岸對立對抗，但在強大的人民軍隊面前，搞再多演習都是裝腔作勢、徒勞無功。

民進黨發言人吳崢批評國台泰發言相當荒謬，他說，台灣不只這次被指控「以武謀獨」，國軍展開例行漢光演習時，也被批評是「備戰謀獨」；在國台辦眼中，維護台灣國防就是「謀獨」，實為先入為主，欲透過政治語言恫嚇台灣社會，無助促進穩定和健康的兩岸關係。

對於國台辦稱，在強大人民軍隊前，再多演習都是裝腔作勢。吳崢指出，從前總統蔡英文到賴清德總統，都持續不斷推動台灣國防改革，強化國軍保護國人的進展，大家有目共睹。

話鋒一轉，吳崢表示，許多網友會在網路社群指稱，中國解放軍的的高階將領，是全世界最危險的工作，近年無論是軍委會副主席、參謀總長、國防部長，都陸續陷入調查，甚至出現貪腐危機或失蹤，儘管國台辦吹噓解放軍是強大軍隊，但事實擺在眼前，解放軍內嚴重貪腐危機問題，中國官方自己也承認，國台辦欲透過「打嘴砲」方式恐嚇台灣人民，不會達到效果。

國台辦 國軍 兩岸 台海

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