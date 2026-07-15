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阿帕契+黑鷹降落中央大學 大批民眾學童參觀

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍航空601旅派出AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。記者李人岳／攝影
陸軍航空601旅派出AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。記者李人岳／攝影

陸軍司令部配合聯合防禦操演，並且結合全民國防與科學教育，與全國第66屆中小學科學展覽會合作，今天上午派出601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。

阿帕契直升機掛載雷射、毫米波導引地獄火飛彈、2.75吋火箭莢艙及空射刺針飛彈，吸引大批民眾參觀合照，並向在場講解的空地勤官兵提出各類問題。也有不少家長趁著暑假，帶著小朋友到場參觀難得開放的軍用直升機。

軍方表示，兩架直升機原定在中央大學開放參觀到下午3時，但因龍潭基地天氣預報下午可能又有午後雷陣雨，考量天候因素影響，因此決定上午11時提早起飛返航。

601旅官兵在科展工作人員的協助下，從上午10時30分起開始隔離參觀群眾，空地勤組員同時對飛機展開各項飛行前檢查及開車程序，現場大批民眾及學生也把握這少見的機會，仍聚集在運動場周圍，兩架軍機起飛離場時，又再引起民眾的驚呼連連。

陸軍航空601旅配合聯合防禦操演及全國第66屆中小學科學展覽會合作，派出AH-64E阿帕契攻擊直升機（如圖）及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。圖／讀者提供
陸軍航空601旅配合聯合防禦操演及全國第66屆中小學科學展覽會合作，派出AH-64E阿帕契攻擊直升機（如圖）及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。圖／讀者提供

陸軍航空601旅派出AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引家長趁著暑假，帶著小朋友到場參觀難得開放的軍用直升機。記者李人岳／攝影
陸軍航空601旅派出AH-64E阿帕契攻擊直升機及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引家長趁著暑假，帶著小朋友到場參觀難得開放的軍用直升機。記者李人岳／攝影

陸軍航空601旅配合聯合防禦操演及全國第66屆中小學科學展覽會合作，派出AH-64E阿帕契攻擊直升機（如圖）及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。圖／讀者提供
陸軍航空601旅配合聯合防禦操演及全國第66屆中小學科學展覽會合作，派出AH-64E阿帕契攻擊直升機（如圖）及UH-60M黑鷹直升機，降落中央大學田徑場，吸引大批民眾及參展的學生參觀。圖／讀者提供

阿帕契 中央大學 直升機 黑鷹直升機

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