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民進黨立委凍結預算 要求說明中海軍艦保存效益杜絕浪費

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中海艦服役時照片，此時已經歷中新計畫改良，艦橋明顯加大。圖/海軍提供
中海艦服役時照片，此時已經歷中新計畫改良，艦橋明顯加大。圖/海軍提供

民進黨立委提案凍結海軍中海軍艦維護經費，要求海軍說明未來修繕保存與再利用的具體活化方案及量化效益。

民進黨立委陳冠廷、羅美玲、沈伯洋提案，2026年國防部海軍司令部預算當中，中海艦維護經費有暴增跡象，活化方案不明，中海艦兼具文化資產與軍事歷史價值，未來修繕、保存、再利用的具體活化方案及量化效益，迄未提出，無從評估維護經費妥適。

這項提案指出，國防部海軍司令部應就中海艦後續處置，主動與文化部、行政院相關部會及地方政府，完成跨機關協調，確認接收單位及完整活化方案。國防部應在三個月內，向立法院外交國防委員會提出書面報告，具體說明中海艦後續五年完整修繕保存與活化計畫，與文化部及地方政府協調的最新進度與接收單位，再利用中海艦文化教育及觀光等預期效益，未來移交後維護經費預估與跨機關經費分攤規畫，以及接收單位確認前，2026年預算動支原則，杜絕浪費。

舷號201中海艦曾在八二三砲戰期間，執行金門運補任務，除役拆除前，外界希望列為文化資產保存，文化部隨後將中海艦指定為重要古物，原計畫交由台南市政府接手，規畫修復與保存，未來預計在於安平港展示，但2021年辦理修復招標時，全案因故停滯未能繼續推動。

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