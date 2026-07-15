聯合防禦操演 M110自走砲TAK手機傳遞射擊命令砲擊敵軍

國軍聯合防禦操演今天進入第三天，陸軍21砲指部M110A2自走砲部隊，演練接獲命令後，模擬對海湖地區敵軍目標發動要域火殲。砲兵部隊透過「TAK部隊覺知系統」傳遞射擊命令及諸元，驗證去中心化指管。

陸軍21砲指部M110A2自走砲部隊，在狀況發布後疏散到民間保養廠的戰力保存位置，並且利用藍白塑膠布偽裝成民用車輛。並在接獲聯合火協中心下達射擊任務後，執行要域火殲任務，模擬向海湖海灘方向的敵軍目標發動砲擊。

根據狀況想定，戰況進行到「灘岸戰鬥」以及「縱深防禦及持久作戰」階段，演練重點在三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與去中心化指管，並落實「交戰規則」。

不同於以往的是，軍方引進TAK部隊覺知系統後，此次也演練由聯合火協中心將目標、任務等資訊，直接傳送到各連級配賦的TAK手機系統，射指所進一步將目標資訊轉化為座標及射擊諸元，由副連長下達射擊任務給各砲，朝海湖海灘方向的目標進行射擊。

陸軍M110自走砲執行聯合防禦操演，砲兵營官兵在收到命令後，演練裝填彈藥。記者曾原信／攝影