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無人機系統驗收未合格 王鴻薇要求解約

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委王鴻薇15日揭露無人機系統廠商「創未來」檢驗3次不合格、承接大量政府標案，且背後股東為綠友友。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
藍委王鴻薇15日揭露無人機系統廠商「創未來」檢驗3次不合格、承接大量政府標案，且背後股東為綠友友。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

無人機廠商『創未來』負責的無人機系統連續3次驗收不及格，國防部應即刻解約、追究責任！」藍委王鴻薇15日召開記者會同時揭露「創未來」還承接經濟部大量標案，背後股東是與總統賴清德親近的台南沈家企業「大亞電纜」。王鴻薇強調，國家資源不應該獨厚綠友友。

拖延設立反制系統

國民黨立委王鴻薇表示，攸關我國不對稱作戰關鍵的離島陸軍「無人機反制系統」採購案，廠商「創未來」在交貨驗收及複驗接連不及格後，近日的第三次「補考」仍然不及格，因此她要求國防部應立刻依約和創未來解約，並且追究相關人員的失責。

「監察院已經糾正國防部『明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理』，為何還讓創未來進行系統整合工作？」王鴻薇質疑，國防部仍執意繼續以9.8億無人機反制系統標案給「創未來」，「離島無人機反制系統建置因此浪費了兩年多的時間，誰來負責？」。

補助盡讓綠友友撈走

此外，王鴻薇指出，創未來113年起大量跨足無人機反制系統採購案，從112年到114年超過10億標案，從國防部、經濟部、農業部到國科會都有，且創未來背後的股東是台南沈家的「大亞電纜」，副董事長沈尚邦和賴清德最要好，而大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有「創未來科技」股票，帳面金額共約1.29億元。

王鴻薇補充說，沈家還有另一家「大合新科技」也積極投入軍工產業，母公司是「大亞電纜」總經理沈尚宜兼任負責人，根據國發基金年報，國發基金「創業天使投資方案」去年12月，投資「大合新科技」1999萬9000元，民進黨真的把國發基金變成「綠基金」，難怪賴清德講到無人機預算，甚至連說3次「我不會放棄」。

「國家資源不應該獨厚綠友友！」王鴻薇表示，支持無人機產業發展，只是從光電到無人機，這完全與日前爆出蘇貞昌擔任行政院長期間，由蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事兼任營運長「曠世智能公司」獲得國發基金近2千萬元投資如出一轍，每每都看到這些「綠友友」身影在其中。

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