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反制無人機標案3度驗收未過 王鴻薇點名獨厚「綠友友」大亞電纜

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今舉行「補考不及格，創未來有『賴友友』身影」記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立委王鴻薇今舉行「補考不及格，創未來有『賴友友』身影」記者會。記者王小萌／攝影

國民黨立委王鴻薇今日指出，攸關不對稱作戰能力的陸軍「無人機反制系統」採購案，得標廠商「創未來」交貨後驗收、複驗接連不合格，國防部仍堅持交由其整合，直到上周第三度測試失敗，導致離島建置進度延宕逾兩年。她揭露，創未來背後股東為台南沈家大亞電纜，質疑國家資源獨厚「綠友友」。

王鴻薇今舉行指出，大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有「創未來科技」股票，帳面金額共約1.29億元，創未來民國113年起大量跨足無人機反制系統採購案，從112年到114年拿了超過10億標案，部會跨越國防部、經濟部、農業部以及國科會。

王鴻薇表示，其中國防部「無人機反制系統委託研究案」，即便遭監察院糾正「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」，國防部還是執意將9.8億無人機反制系統標案給創未來，直到上週案子驗收、複驗總共三次測試都不合格，現在面臨解約，離島無人機反制系統建置也因此浪費了兩年多的時間。

王鴻薇說，監察院糾正文指出，推薦廠商給國防部的是經濟部，而當時經濟部長為現任國防部長顧立雄的妻子王美花。王美花任內國內水庫無人機反制系統採購共12案、總金額3579.02萬元，其中創未來就取得5案、約2460萬元，占比近68%。

王鴻薇補充，大亞集團旗下另一家公司大合新科技也投入軍工產業，其母公司大亞電纜總經理沈尚宜兼任負責人，並獲國發基金「創業天使投資方案」投資1999萬9000元。她質疑，這與日前外界關注的曠世智能公司獲國發基金相同金額投資案類似，批評民進黨將國發基金變成「綠基金」。

王鴻薇說，過去她就揭露，大亞集團旗下的「志光能源」在台南七股打造了大型漁電共生案場「綠電賺飽飽」，如今光電賺完賺無人機，看來是準備轉進軍工再創高峰。難怪賴總統講到無人機預算，數度激動說「不看僧面看佛面」，更連說3次「我不會放棄」。

王鴻薇指出，她支持台灣發展無人機產業，也支持立法院推動無人機產業發展法制，但政府資源與採購應公開、公平競爭，不應讓特定企業或特定背景廠商取得優勢。她要求國防部說明是否與創未來解約，以及如何避免離島無人機反制系統建置持續延誤。

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