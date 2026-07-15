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不是反無人機是反覆驗不過 馬文君質疑近10億元軍購把關失靈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君指出，陸軍無人機反制系統採購案歷經3次驗測仍未通過，呼籲國防部全面檢討軍購制度。圖／立委馬文君提供
立委馬文君指出，陸軍無人機反制系統採購案歷經3次驗測仍未通過，呼籲國防部全面檢討軍購制度。圖／立委馬文君提供

陸軍「無人機反制系統」採購案最新一次複驗仍未通過，裝備仍無法達到合約要求的性能標準，歷經3次驗測仍無法證明具備應有作戰能力。立委馬文君認為，這顯示立法院當初凍結部分預算並非刁難，而是替國軍把關，並呼籲國防部全面檢討軍購制度，避免國防預算浪費。

馬文君指出，該採購案總經費約9億8963萬元，自113年至115年分3年執行，規畫採購26套無人機反制系統，其中115年度仍編列4億5601萬餘元預算。她表示，廠商自114年10月、115年3月兩度驗測，到最新一次複驗，始終未達陸軍要求的「6公里偵獲、4公里干擾」性能標準。

她表示，一次未過可要求改善，兩次未過可要求檢討，但3次驗測都未通過，代表問題已非個別缺失，而是整體採購與驗收機制有待檢視。

馬文君曾在立法院質疑此案，委員會並決議凍結115年度約4億元預算，要求國防部完成驗測、釐清問題後再動支，但遭民進黨批評阻礙國防、反對無人機發展及刪減國防預算。如今驗測結果再度未過，她認為，已證明當初要求嚴格把關並非唱衰國軍，而是希望國防預算真正轉化為戰力。

她強調，支持無人機發展，也支持提升國軍戰力，但前提是每一分國防預算都應投入真正具備作戰能力的裝備，而非性能未達標、驗測屢屢失敗的採購案。

馬文君指出，此案再次暴露國軍長期存在「先採購、後驗證」的制度問題，預算先編列、裝備先採購，最後才進行驗測，一旦驗收不合格，不僅建軍期程延宕，公帑也已支出，影響國軍戰力建置。

她也質疑，廠商當初以「借裝備」完成原型機驗測，與後續交付驗測設備明顯不同，陸軍為何未及時發現；她要求國防部全面清查過去採購的五型六類軍用商規無人機，釐清是否也有交付規格不符，甚至涉及紅色供應鏈等問題。

對於媒體報導陸軍可能將本案報請國防部辦理解約仲裁，馬文君表示，若最終解約，國防部應向國人清楚說明後續是否重新招標、重新採購或採取其他配套措施，並全面檢討招標規格、原型驗證、履約管理及驗收制度，避免類似情形再度發生。

她表示，支持國防建設與無人機發展，不代表放棄監督，重視建軍更不能容許失敗採購一再發生，國防預算應真正轉化為國軍戰力，而非耗費大量經費與時間，最後仍以解約收場。

無人機 馬文君 國防預算

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