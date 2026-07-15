陸軍「無人機反制系統」驗測3次未過 馬文君：證明凍結預算沒錯

近日有媒體報導，陸軍「無人機反制系統」採購案最新一次複驗仍未通過，裝備依舊無法達到合約要求的性能標準。國民黨立委馬文君表示，當初在審查國防部預算時，針對本案併案凍結民國115年度4億元預算，但民進黨說她反對無人機、亂刪預算。事實證明，3次驗測都未通過，是替人民守住國防預算。

馬文君說，無人機反制系統複驗還是沒過，這可能代表，此項總經費近10億元的採購案，歷經３次驗測，仍無法證明具備應有作戰能力。

馬文君提到，「無人機反制系統」採購案，共編列9億8963萬餘元，從民國113年至民國115年分3年執行，規劃採購26套系統。民國115年度仍編列4億5601萬餘元，得標廠商從民國114年10月、115年3月2次驗測，到最新1次複驗，始終未達陸軍要求的「6公里偵獲、4公里干擾」性能標準。1次沒過，可以要求改善；2次沒過，可以要求檢討；若3次驗測仍未通過，代表問題已經不是偶發，而是整個採購與驗收機制都要重新檢視。

馬文君呼籲國防部，解約不只是採購案的結束，後續究竟是重新招標、重新採購，或採取其他配套方案，都應向國人交代清楚，更要檢討國軍採購制度，從招標規格、原型驗證、履約管理到驗收機制，都必須徹底檢視，避免「先採購、後驗證」錯誤一再重演。