影／揭無人機廠商「補考」三度沒過 王鴻薇質疑國防部獨厚「綠友友」

立委王鴻薇上午舉行記者會，針對攸關我國不對稱作戰關鍵的陸軍「無人機反制系統」採購案，廠商創未來在交貨驗收及複驗接連不及格後第三次「補考」仍然不及格，要求國防部應立刻依約和創未來解約，並且追究相關人員的失責。王鴻薇揭露背後股東有綠友友台南沈家「大亞電纜」。

王鴻薇表示政商界皆知，賴清德早期在台南擔任立法委員及市長期間，雙方就建立了深厚關係。沈家幾個兄弟中，就以大亞電纜副董事長沈尚邦和賴清德最熟，媒體公開都有報導。大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有「創未來科技」股票，帳面金額共約1.29 億元，創未來113年起大量跨足無人機反制系統採購案，從112年到114年超過10億標案，從國防部、經濟部、農業部到國科會都有。其中針對國防部「無人機反制系統委託研究案」，即便監察院糾正國防部「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」還讓創未來做整合工作，最後也不意外的整合未成功。但是國防部還是執意繼續以9.8億無人機反制系統標案給「創未來」，而且這個直到上周案子驗收、複驗總共三次測試都不合格，現在面臨解約，離島無人機反制系統建置因此浪費了兩年多的時間，誰來負責？

王鴻薇指出，監察院糾正文寫得非常清楚，推薦廠商給國防部的就是經濟部，而時任經濟部長就是顧立雄太太王美花。另一方面，王美花在部長任內，國內所有水庫無人機反制系統採購總標案共12案，「創未來」拿了5案，總採購金額3579.02萬元，「創未來」拿了約2460萬，拿了將近6成8的經費。王鴻薇補充說沈家還有另一家「大合新科技」也積極投入軍工產業，母公司是「大亞電纜」總經理沈宜兼任負責人，根據國發基金年報，國發基金「創業天使投資方案」去年12月，投資「大合新科技」1999萬9000元。這完全與日前爆出蘇貞昌擔任行政院長期間，由蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事兼任營運長的「曠世智能公司」 獲得國發基金1999萬9000元投資如出一徹，批民進黨真的把國發基金變成「綠基金」。

王鴻薇表示過去曾揭露大亞集團旗下的「志光能源」就在台南七股打造了大型漁電共生案場「綠電賺飽飽」，如今光電賺完賺無人機，看來是準備轉進軍工再創高峰。難怪賴清德講到無人機預算，甚至數度激動說「不看僧面看佛面」、更連說3次「我不會放棄」。王鴻薇強調支持無人機產業發展，但是從光電到無人機，每每都看到這些「綠友友」 身影在其中，國家資源不應該獨厚綠友友。