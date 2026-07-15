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聯合防禦操演隱藏民間 M110自走砲模擬炮擊敵軍

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到指令前待命警戒。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到指令前待命警戒。記者曾原信／攝影

國軍自7月13號開始，進行為期五天四夜的聯合防禦操演，主旨在訓練部隊在去中心化下的作戰能力，今天上午陸軍21砲指部所屬之M110自走砲，部屬於桃園一處民間保養廠內，模擬在去中心化下指管機制下，炮兵在收到命令後，立即炮擊敵軍。

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上進行裝彈射擊。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上進行裝彈射擊。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，指揮車用一般民間常見帆布掩蓋，偽裝成一般民用車。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，指揮車用一般民間常見帆布掩蓋，偽裝成一般民用車。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上進行裝彈。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上進行裝彈。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上執行裝彈射擊。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上執行裝彈射擊。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上裝填彈藥。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上裝填彈藥。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上動作。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍，炮兵在收到命令後，馬上動作。記者曾原信／攝影

陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。圖為正好有小朋友騎腳踏車經過部署好的M110。記者曾原信／攝影
陸軍M110自走砲今配合聯合防禦操演，部屬於桃園某民間保養廠，模擬炮擊敵軍。圖為正好有小朋友騎腳踏車經過部署好的M110。記者曾原信／攝影

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