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軍校試辦警衛保全委外 游淑慧：掩飾兵力不足

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

國防部長顧立雄日前針對針對橫向支援勤務及人力運用，表示為減輕基層部隊負擔，國軍將分兩階段於軍事校院試辦「警衛保全委外」，讓支援官兵得以回歸建制單位，專注戰訓本務。國民黨議員游淑慧轟「想不懂的邏輯。」

游淑慧說，一般校園要找退休軍警，軍事校園要把現役軍人撤下來？游說，6月行政院才拋出一般校園校安人力不足，要引進具軍警背景、受過專業訓練的「第五級保全」；到了7月國防部卻宣布，為了減輕國軍人力負擔，要把9處軍事院校的大門衛哨交給民間保全。

游說，於是出現一個很荒謬、讓我想不通的事：一般學校因為教官退出，要把退休軍警請進校園；軍事學校卻因為現役軍人人力不足，要把軍人撤下來，再找保全站大門。既然普通校園都要求具軍警背景的第五級保全，那軍事院校的保全標準是不是應該更高？

「有沒有忠誠查核？有沒有反情報訓練？發生衝撞、持械闖入時能做什麼？戰爭或動員時還會不會到班？出了事，又到底是保全公司負責，還是軍方指揮官負責？」游說，國防部說這是讓軍人「回歸戰訓本務」，那就請把數字拿出來：到底省下多少人？增加多少訓練時數？一年花多少外包費？如果只是因為人不夠，所以先把站哨交出去，那就不是精簡人力，而是在掩飾兵力不足。

游說，衛哨可以討論外包，但國軍的人力危機不能外包，國防安全的責任更不能外包。

游淑慧 顧立雄 保全 國軍

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