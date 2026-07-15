聯合防禦操演 憲兵雲豹甲車深夜演練中樞安全防護

國軍聯合防禦操演今天進入第3天，憲兵202指揮部凌晨出動多輛、多批次雲豹8輪甲車，演練從總統府至大直博愛營區附近的夜間機動部署，驗證去中心化指管、重要目標防護與平戰轉換能力，強化中樞安全防護及整體應變能量。

為期5天的國軍聯合防禦操演今天進入第3天，相較6月舉行的立即備戰操演聚焦敵發航前、國軍初期備戰及平戰轉換作為，聯合防禦屬模擬偵獲敵軍發航並進入領海等威脅情境，置重點於三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與指管（C2）並落實「交戰規則」（ROE）。

為強化中樞安全，憲兵第202指揮部昨天晚上11時起至今天凌晨，依敵情狀況執行兵力機動部署，採實兵、實地、實時、實裝及實做方式，出動多輛、多批次雲豹系列8輪甲車CM-32/33以及搭載30公厘機砲的CM-34，自總統府一帶出發，前往國防部位於大直的博愛營區附近，演練強化中樞安全防護。行進期間，軍方與警方也在多個重要路口實施交通管制。

軍方人士指出，此次演練是驗證部隊於去中心化指揮管制機制下，執行兵力整備、分區集結、機動部署等應處作為，並結合重要目標防護、戰力保存等課目，全面驗證部隊任務協同與應變處置能力，強化中樞安全防護及整體應變能量。

軍方人士表示，這次操演承接「立即備戰操演」作戰場景，以狀況誘導方式驗證部隊面對各類突發狀況時的應變作為，藉實戰化演練強化官兵熟稔任務特性，強化部隊快速平戰轉換與優先部署能力，確保衛戍區關鍵基礎設施及軍事重要防護目標安全，維持政府機構正常運作，達成聯合防禦作戰目標。