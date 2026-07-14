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國軍聯合防禦操演 澎湖地區進行重要目標應援
國軍「聯合防禦操演」登場，第一作戰區（澎湖地區）今晚進行重要目標應援操演，戰車等穿梭在澎湖街道上，驗證部隊備戰應變能力。
陸軍澎湖防衛指揮部指出，國軍「聯合防禦操演」13日至17日執行為期5天4夜的演練，第一作戰區同步配合操演，並由防空連打頭陣，驗證部隊分散式指管及通信受限環境下的自主應變能力。
第一作戰區的重要目標應援操演，今晚出動有M60A3戰車、CM21人員運輸車等車輛，沿著202、204號道和澎13號道，轟隆聲響引起民眾的注目，應援車隊分別馳往隘門圓環、12生肖公園與龍門等重要的機場與港口等目標，都在時限內完成部署，展現全天候備戰與即時應處效能。
第一作戰區15日上午還將進行部隊戰術機動轉移等操演。
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