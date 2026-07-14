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大陸海警襲擾金門水域 海巡：應克制不理性挑釁

中央社／ 金門14日電

4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡巡防艇全程併航。海巡署金馬澎分署表示，持續堅守海防前線，確保金門海域安寧與秩序，同時呼籲中國應克制不理性挑釁行為。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿表示，今天下午3時許，第十二巡防區偵獲「14533」、「14605」、「14606」及「14530」等4艘中國海警船，分兩組於金門南方水域朝限制水域航行，立即調派4艘巡防艇一對一併航對應，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離；在海巡艇全程併航及廣播驅離下，中國海警船於下午5時3分航出。

海巡署指出，颱風剛過不久，海象仍不穩定，中國海警此時不顧海上航行及作業安全，執意發動非理性、不專業、危害安全襲擾活動，不僅破壞和平穩定，更彰顯出其為達政治目的不擇手段的底層邏輯。

金馬澎分署表示，「維護我國主權及保障我國漁民及海上作業安全，是海巡署責無旁貸的使命」，將持續堅守海防前線，確保金門海域安寧與秩序，同時呼籲中國應克制不理性挑釁行為。

金門 海巡署 英文

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