無人機科技發展快 顧立雄：可小批量採購驗證
烏俄戰爭、美伊戰火持續，促進無人機快速發展。立法院本周將審查朝野及行政院版無人載具採購特別條例草案。國防部長顧立雄說，政院版無人機特別條例是根據國防部專案需求，涵蓋所需的濱海監偵型的無人機、濱海攻擊型無人機跟無人艇，至於相關新興科技發展，國防部會利用小批量採購進行驗證。
立法院今天下午邀請行政院長卓榮泰今率部會首長針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，顧立雄會前被問及若無人機特別條例草案通過，國軍是否能納入更新型、更能符合未來戰爭的無人載具？他回應，無人機特別條例是根據國防部專案需求，所需要的濱海監偵型的無人機、濱海攻擊型的無人機跟無人艇，包括無人地面載具或水下無人載具。
顧立雄說，國防部都有注意到相關新興科技發展，部分項目國防部會利用小批量採購，另一部分委請中科院進行研究，這些系統之間的整合也很重要，特別是指管的部分，也會針對指管整合，不管是引入AI，或者驗證他的韌性，都是他們努力的方向。
媒體追問AI輔助的指管系統，國防部是否會再提出特別預算？或是追加預算？顧立雄回應，他們會在相關年度預算或追加預算再提出。
至於國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋被質疑用體重逃兵役，顧立雄說，服兵役是憲法規定應盡的義務，但個案部分他並不了解，要問內政部役政司。
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