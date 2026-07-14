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聯合防禦操演 空軍夜間搶修跑滑道驗證作戰韌性

中央社／ 台北14日電

國軍聯合防禦操演進入2天，軍聞社今天報導，空軍教準部基訓部昨天執行夜間跑滑道搶修課目，模擬機場跑滑道遭敵火力攻擊受損，官兵在低能見度及時間壓力下迅速投入搶修，驗證部隊夜間應變、工程修復及指揮管制能力，維持空軍持續作戰力。

為期5天的國軍聯合防禦操演今天進入第2天，相較6月舉行的立即備戰操演（聚焦敵發航前、國軍初期備戰及平戰轉換作為），聯合防禦為模擬偵獲敵軍發航並進入領海等威脅情境，置重點於三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與指管（C2），並落實「交戰規則」（ROE）。

軍事新聞通訊社報導，空軍教準部基訓部昨天執行「聯合防禦操演」夜間跑滑道搶修課目，模擬機場跑滑道遭敵火力攻擊受損，官兵在低能見度及時間壓力下迅速投入搶修，驗證部隊夜間應變、工程修復及指揮管制能力，確保跑滑道儘速恢復使用，維持空軍持續作戰能力。

軍聞社提到，搶修編組接獲命令後，立即完成人員、裝備及機具整備，出動工兵機具與照明設備前往跑道受損區域；官兵依序實施損害評估、照明設備、彈坑填補、搶修包面蓆、進場燈光系統、攔機裝置檢整及最小起降帶架設，並依標準作業程序完成跑滑道搶修與外物預防（FOD）作業，在兼顧安全、時效及品質下，重新建立航空器起降條件。

空軍教準部強調，此次演練採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，結合實際場域及狀況誘導，驗證人員編組、機具操作與協同作業效能；透過貼近實戰的夜間搶修課目，強化官兵戰場損害修復專業及臨機應變能力，厚植基地全天候戰備整備能量與聯合防禦作戰韌性。

空軍 國軍 工程

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