國防部：無人系統籌獲與友盟共同評估 滿足防衛需求

針對行政院版無人機特別條例草案將採購的無人機、無人艇，國防部指出，除借鏡俄烏戰爭實戰經驗，由聯參進行2年以上深入研究，並與友盟國家共同評估後，確立整體無人系統籌獲策略，國防部應為主管機關，以有效滿足防衛作戰需求。

立法院經濟、外交及國防、財政委員會3委員會16日將舉行聯席會議，併案審查行政院版、民進黨立委林楚茵所提的無人機特別條例草案，以及國民黨團、民眾黨團所提的無人機發展條例草案。國防部今天將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

國防部指出，由於戰時無人載具消耗速度極快，因此必須建立在地化無人載具研發與產能，以利戰時快速擴產，支持軍事任務需求，藉由持續回饋國軍演訓與各國實戰經驗，可快速改進無人機本身的功、性能及設計，因應無人機及無人機反制系統演進的迭代節奏。

針對濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇3種將採購的無人載具功能，國防部指出，當中共攻台作戰集團登艦發航，準備大舉犯台時，濱海監偵型無人機可於敵船團航渡至登陸階段，擔任偵察、通信中繼、目標獲得、火力引導等任務。

國防部表示，小型自殺無人艇可突襲敵主登陸船團及後勤支援船隻，迫敵分散防護能量，伺機攻擊摧毀；濱海攻擊型無人機，則可協同現有武器，於濱海至灘岸之間，對敵艦艇、登陸載具、登陸作戰部隊、通信中心與指揮所等高價值目標，執行多層次、多領域、無死角飽和攻擊。

國防部提到，3種無人載具將與國軍現役各類型有人作戰系統，相互協調，形成重層濱海打擊火網，塑造台灣海峽地獄場景，不斷削弱敵軍戰力，迫其犯台企圖失敗。

國防部說明，規劃籌購的3種無人載具，數量及規格均經過國防部聯合戰力規劃、模式模擬等評估，縝密周延完成建案作業程序，預算配置規劃亦充分考量戰力形成時程，因此國防部應為防衛作戰需求無人載具採購的主管機關，由國防部提出採購特別預算、執行獲得管理，真正滿足國防部迫切的防衛作戰需求。