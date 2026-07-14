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顧立雄：依作戰需求提無人載具條例 也注意新興科技

中央社／ 台北14日電

俄烏戰爭持續，無人載具技術被廣泛使用並日新月異，台灣發展無人載具能否跟上腳步。國防部長顧立雄今天表示，這次無人載具特別條例是依作戰需求提出，也注意到新興科技發展，國防部會利用小批量採購、中科院科研案等進行驗證。

行政院長卓榮泰下午率領相關部會首長赴立法院進行中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備質詢，顧立雄於會前受訪做上述表示。

行政院所提國防自主無人載具採購特別條例草案與在野黨所提版本，已於3日立法院會付委審查。除了行政院版之外，多位民進黨立委所提的版本，也被在野黨在院會，以人數優勢下表決通過，改由經濟、財政、外交及國防3個委員會聯席審查。

對於媒體詢問，烏克蘭研發的無人載具趨向複合式無人載具，行政院所提特別條例，是否有納入新型無人載具，是否能跟上現代戰爭的需求。

顧立雄指出，這一次提出的特別條例是根據之前的作戰需求，包括濱海監偵型的無人機、濱海攻擊型的無人機跟無人艇。其他相關的，包括無人的地面載具，或者是水下的無人載具，國防部都有注意到相關新興科技的發展，國防部會利用小批量的採購進行驗證，也會委請中科院進行科研案研究，上述都是國防部會籌購的項目。

顧立雄表示，系統間的整合也很重要，特別是指管的部分，國防部也會針對指管的整合部分加強，不管是引入AI，或是驗證韌性，都是國防部努力的方向。

顧立雄 俄烏戰爭 國防部長 卓榮泰

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