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專家：台灣強化本島防衛 鞏固鑲嵌於第一島鏈戰略

中央社／ 台北14日電

國軍近期進行各項軍事演訓，美國與盟國也正進行環太軍演等演習。學者林穎佑今天表示，台灣一定要做好本島防衛作戰，才有辦法鑲嵌在美國整體的第一島鏈戰略。台灣演訓雖未直接與美國及友盟連動，卻是台灣鞏固自身在第一島鏈的重要力量。

美國陸軍太平洋司令部司令克拉克（Ronald Clark）曾表示，每年包含53項演習的「棧道行動」（Operation Pathways），高度集中在5至6月以及9至10月這兩個期間，是因為這些時段的海象最有利中國跨海入侵台灣。此外，環太平洋軍演（RIMPAC）自6月24日進行至7月31日，今年共有31國參與。

國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室受訪指出，「棧道行動」演習串連統合美軍在第一島鏈內的多項軍演，旨在應對第一島鏈威脅及衝突，取名「棧道行動」也和美軍在二戰末期原定攻占台灣的「鋪道行動」（Operation Causeway）在名稱與性質上有相似的歷史意涵。

沈明室表示，台灣近期的立即備戰操演、聯合防禦操演與接下來舉行的漢光軍演，在時間點並非「講好了一起演習」，而是此時天候適合演習。台灣目前雖無法參與多國軍演，但應做好3項準備，以利進一步銜接美國的印太戰略。

沈明室說，第1，台灣要強化本島防衛作戰，若戰時台灣本島短時間就被中共奪下，美國、日本等友盟國家想馳援都來不及。第2，台灣除了固守本島外，也需要在海空軍力上與各國進行聯合行動，台灣需要透過情資交流等各種方式，透過美國與盟邦的軍演，了解最新作戰概念。

第3，沈明室指出，由於無人預知未來的衝突會以什麼形式發生，但從美方和友盟的軍演，可以探知若和中國爆發衝突，美方的想定，透過研析演習想定，對未來可能的衝突模式有所認知，也能促進台灣做好準備。

對於今年環太軍演，台灣沒有參演，沈明室說，美國與菲律賓4月份舉行「肩並肩」軍演，當時海巡署在太平島海域進行聯合操演，是呼應友盟國家的軍演，也是台灣在南海展現海巡力量。2024年環太軍演時，海巡署新竹艦在當時也「正巧」出現在夏威夷，也是促進台灣瞭解周邊國家多邊聯合作戰概念與共同圖像的方式之一。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，美國近期在印太和盟友的各項軍演，都有其目的。例如環太軍演是演練各國協同作戰，堅毅之龍（Resolute Dragon）是美日雙邊軍演。美國在東亞不只面對中國，還要應對北韓、俄羅斯的威脅，且中俄朝3國在軍事上的深度合作，自然使美國在第一島鏈需與盟友進行各式軍演和擬具行動因應方案，對應整體東亞局勢，

林穎佑說，每年4月至10月是共軍演訓高峰期，也被視為適合攻台的季節，台灣在軍事上也有應對，例如漢光軍演在4月進行電腦兵棋推演，8月舉行實兵操演，在4至8月期間舉行各項操演和精準飛彈射擊等演練，都可視為對共軍在春、夏季可能的攻台做出應對。

林穎佑進一步指出，國軍近年獲裝M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等各式新式裝備，整體的指揮與防衛作戰體系仍有待磨合，透過立即備戰操演、聯合防禦操演與8月份的漢光實兵演習等一系列演習，進行磨合與充分發揮作用。

「先講求不傷身體，再講求效果」，林穎佑引用廣告詞形容國軍各項演習的意義，台灣一定要做好本島防衛作戰，使新式武器和指管系統充分融合，才有辦法鑲嵌在美國整體的第一島鏈戰略，也才有能力再進一步和區域友盟在軍事合作上接軌。台灣此時的各項軍事演習、操演，雖未直接與美國和友盟的軍演連動，卻是台灣鞏固自身在第一島鏈的重要力量。

林穎佑 演習 美軍

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