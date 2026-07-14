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陸軍聯兵營赴美演習 要求官兵營外服裝去識別化

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍關渡指揮部赴美參與北方打擊演習。圖為賴清德總統（前中）月前，前往陸軍關渡指揮部后山營區進行端節勗勉，並與官兵合影。記者林伯東／攝影
陸軍關渡指揮部赴美參與北方打擊演習。圖為賴清德總統（前中）月前，前往陸軍關渡指揮部后山營區進行端節勗勉，並與官兵合影。記者林伯東／攝影

國軍陸威專案是由陸軍營級部隊前往美國受訓，今年由陸軍關渡指揮部聯兵營赴美參與北方打擊演習（Northern Strike），部隊出發前接到命令，營外服裝應去識別化，避免引起注目，頭髮形式須符合規定，上衣必須有衣領等。

北方打擊是美國密西根州國民兵主辦大型聯合軍演，著重跨領域實戰與多國協同作戰。2026年演習分為冬季與夏季兩階段進行，演訓場域涵蓋格雷林營地與阿爾皮納作戰中心。

陸軍今年曾以旅級的地區指揮部編成指揮架構，率領聯合兵種營結合特戰、兩棲協訓部隊，赴美參與西方打擊演習（Operation Western Strike）。關指部應為第二波，參與北方打擊演習，由副指揮官率隊。

部隊赴美出發前，收到上級命令，營外服裝應去識別化，避免引起注目，不穿著有迷彩的便服，頭髮形式須符合規定，上衣必須有衣領。

演習 陸軍 兩棲

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