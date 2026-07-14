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國軍聯合防禦操演 要港河口甲車與雷達進駐

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍為期5天4夜的「聯合防禦操演」今（14）日進入第二天，雲豹甲車準備實施要港防衛任務。記者洪哲政／攝影
國軍為期5天4夜的「聯合防禦操演」今（14）日進入第二天，雲豹甲車準備實施要港防衛任務。記者洪哲政／攝影

國軍實施聯合防禦操演第二天，北部淡水河口兩岸與台北港布滿對空、對海警戒的雲豹CM33甲車、CM34甲車，開設野戰指揮中心。蜂眼雷達在河口掃描天空，搭配復仇者防空飛彈戰備。

國防部表示，為深化國軍聯合防禦作戰韌性，驗證聯合作戰效能，依年度聯合作戰演訓計畫，自7月13日起至17日止，執行為期五天四夜聯合防禦操演。

淡水河口4艘海軍兩棲偵搜大隊的M109快艇，清晨自河口海巡隊駐地出港，配合台北港海巡基地快速布雷艇，出海模擬布雷。同一港區有陸軍關渡指揮部聯兵營CM33甲車、CM34甲車架起偽裝網，隱入樹叢，成立野戰指揮中心，為河口左岸實施警戒，CM34甲車30鏈砲砲管指向上空，實施防空戒備。

挖子尾沙灘有關指部聯兵1營1連的蜂眼雷達與復仇者防空飛彈實施戰備，雷達由通訊傳遞目標位置，雲豹甲車部署台北港區，操演要港防禦科目。

關於淡水河左岸與要港防務，海軍陸戰隊今天有偵察部隊在八里周邊偵察，因應參謀本部下達狀況，後續推進現地。陸軍269師在龜山的M1A2T戰車連已成軍，海軍海鋒大隊增程雄三也曾在過去漢光演習進到這個區域，是否一同投人八里要港防務，可繼續觀察操演後續推演。

雲豹甲車架設偽裝網隱蔽掩蔽，車型隱人淡水河口星級飯店下樹叢中。記者洪哲政／攝影
雲豹甲車架設偽裝網隱蔽掩蔽，車型隱人淡水河口星級飯店下樹叢中。記者洪哲政／攝影

海軍陸戰隊偵蒐部隊滲入北部要港與河口要域，要實施偵察，後續引導部隊進入防禦陣地。記者洪哲政／攝影
海軍陸戰隊偵蒐部隊滲入北部要港與河口要域，要實施偵察，後續引導部隊進入防禦陣地。記者洪哲政／攝影

國軍 雲豹 淡水河

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