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國軍展開5天4夜聯合防禦操演 賴總統：盼朝野共同支持國防預算

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國軍13日至17日進行「聯合防禦操演」。圖／取自賴清德臉書
國軍13日至17日進行「聯合防禦操演」。圖／取自賴清德臉書

國軍13日至17日進行「聯合防禦操演」，賴清德總統今天表示，官兵平時紮實訓練，政府也有責任提供完整的裝備、充足的後勤與穩定的資源，讓每一項任務都能順利執行。他期盼國會不分朝野，共同支持國家安全所需要的國防預算，讓全體官兵擁有更加精良、可靠的裝備，充分發揮訓練成果，厚實國家整體防衛力量。

賴總統在臉書表示，上周巴威颱風經過台灣。國軍第一時間投入防颱整備與災後復原，在第一線協助人民度過風雨。我要向每一位投入任務的國軍弟兄姊妹，表達最深的感謝。

賴總統說，颱風才剛遠離，國軍昨日即展開為期五天四夜的「聯合防禦操演」。部隊從屏東出發，依照作戰任務完成整備與機動部署；各軍種也在不同戰術位置，進行實兵、實地、實時的聯合作戰演練，全面驗證指揮、通聯、後勤支援及部隊協同能力。

「烈日下的每一段行軍、每一次反覆進行的裝備操作，都是為了強化國軍面對各種威脅時的應變能力。」賴總統說，官兵平時紮實訓練，政府也有責任提供完整的裝備、充足的後勤與穩定的資源，讓每一項任務都能順利執行。

賴總統表示，「因此，我們會持續推動國防改革，強化自我防衛能力，同時也持續改善官兵待遇及服役環境。」他期盼國會不分朝野，共同支持國家安全所需要的國防預算，讓全體官兵擁有更加精良、可靠的裝備，充分發揮訓練成果，厚實國家整體防衛力量。

賴總統說，這幾天，如果大家在路上看見國軍車隊，或在各地看見官兵執行操演任務，請為他們加油，也多一分體諒。因為唯有全民團結支持，才能守護我們共同的家園。

國防預算 國軍 賴清德

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