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軍民雙贏！陸軍砲校關廟湯山營區 第三條聯外道路今通車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
湯山營區對外聯絡道路鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供
湯山營區對外聯絡道路鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供

陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，歷經3年施工，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮，地方歡欣鼓舞迎接，未來可望為軍民創造雙贏。

市府工務局表示，第三條聯外道路新闢長度約2.9公里，作為校區北側通往台19甲線重要聯絡道路；場區連絡道A段則改善砲校與夕陽峰陣地及3處訓練場區之間約4.9公里交通長度，兩項工程合計完成長約7.8公里、寬8公尺道路建設，沿線原為3米拓寬為8米，自2023年4月開工，今年4月底提前完工。

工務局今上午在關廟區埤頭里辦理通車典禮，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、湯山營區指揮官李韋德少將、關廟區長陳必成、新化區長李義隆、選區的市議員杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇均到場與居民開心見證這一刻。

關廟埤頭里長許文進說，道路拓寬前後真的讓居民有感，農產品運送方便，軍方對外也更便捷，「真的差很多」。

黃偉哲表示，第三條聯外道路完工通車，不僅完善營區聯外交通網絡，提升部隊調度及訓練運輸效率，也同步改善地方道路品質、強化農產運輸機能及行車安全，為關廟地區發展注入新動能。

此外，市府同步新增公車紅15線「關廟轉運站－湯山營區」路線，串聯湯山營區與周邊社區，包括五甲國小、五甲公園、文中二公園、山西宮、新埔里蓮花池及新建社區等地，透過關廟轉運站再轉乘紅幹線前往市區，或搭乘紅10線前往永康奇美醫院、紅14線往返高鐵台南站，大幅提升區域交通便利性。

黃偉哲指出，感謝中央及國防部支持，將第三條聯外道路工程納入砲校遷建開發計畫，由軍方全額補助辦理。繼2019年完成營區南側20公尺聯外道路及東南側10公尺道路後，進一步建構完整聯外路網，有效串聯營區北側與台19甲線，提升整體交通服務功能與國防運輸效能。

未來隨著砲校遷建完成，原永康校區將規劃為永康數位創意設計園區，在兼顧國防建設、市政發展及地方繁榮下，達成多方共贏目標。

工務局指出，關廟湯山營區總共有4條主要聯外道路，第一條起點位於台19甲線與文衡路交叉路口處，向東跨越鹽水溪（許縣溪）及國道3號，再沿既有農路直通湯山營區大門，即為湯山大道，路寬 20 公尺，全長約1384 公尺。

第二條於國道3號跨越橋東側新二街 72 巷口，沿線經過四仙姑廟後方，再轉往既有農路銜接進入湯山營區，寬10公尺，長898公尺，除今天通車的第三條，另有第四條俗稱的新光大道，由企業出資協助闢建，為連結鄰近社區的重要道路，長約5公里，可望今年10、11月通車，營區對外交通將更便捷。

陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影

湯山營區鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供
湯山營區鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供

陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影

湯山營區對外聯絡道路鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供
湯山營區對外聯絡道路鳥瞰圖。圖 ／台南市政府提供

陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影
陸軍砲校台南關廟湯山營區第三條聯外道路，沿線由3米拓寬為8米，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影

關廟區埤頭里長許文進說，道路拓寬居民有感，軍民可創造雙贏。記者謝進盛／攝影
關廟區埤頭里長許文進說，道路拓寬居民有感，軍民可創造雙贏。記者謝進盛／攝影

陸軍 台南

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