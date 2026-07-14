國軍聯合防禦操演 黑鷹直升機掛油囊開設加油點

國軍聯合防禦操演第二天，陸軍出動UH-60M黑鷹直升機吊掛500加侖橡皮油囊，與地面官兵演練野戰油料整補點開設作業。空地勤官兵突破地形與交通限制，迅速完成野戰加油站，雷霆2000多管火箭也演練火力打擊灘岸敵軍。

陸軍航空601旅今天在北部地區進行野戰油料補給點開設演練，UH-60M黑鷹直升機吊掛500加侖容量的橡膠油囊，飛往開設油料整補點位置，地面官兵隨即組裝前進加油系統的泵浦、管線及加油管路，快速完成野戰油料補給點開設，這是軍方罕見公開前進加油系統組裝作業。

軍方指出，藉著加油系統機動高、部署迅速，以及可在野戰環境組裝開設的特性，打破地形及環境限制，快速抵達整補點實施開設，提升戰場存活，符合現代戰場快速轉換及分散部署需求，同時可在交通中斷地區，迅速建立油料等後勤支援能量。

同一時間，已疏散至戰術位置的21砲指部雷霆2000多管火箭，操演裝備檢查，完成放列與射擊準備等，透過指揮車下達敵情位置及射擊諸元，傳達任務給火箭砲車用砲，模擬火力打擊灘岸敵軍。

國軍聯合防禦操演第二天，陸軍航空601旅進行野戰油料補給點開設演練，地面官兵組裝AAFARS前進加油系統的泵浦、管線及加油管路，在數分鐘內完成野戰油料補給點的開設。記者李人岳／攝影

國軍聯合防禦操演第二天，陸21砲指部雷霆2000多管火箭也進行裝備檢查、完成放列、射擊準備等一系列操演，模擬對灘岸之間的敵軍實施火力打擊。記者李人岳／攝影