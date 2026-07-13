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聯合防禦操演 M1A2T行駛桃園領航南橋破除過重疑慮

中央社／ 桃園13日電

聯合防禦操演今天登場，M1A2T戰車於桃園青埔實施機動前往戰術位置，並順利通過領航南橋，破除外界對其過重、無法適應台灣道路橋梁的疑慮。軍方分析，此舉除驗證重型裝甲戰力，旨在城鎮要道建立防禦部署，阻敵由桃園沿海向市區挺進。

為期5天的國軍聯合防禦操演今天正式實施，除了模擬偵獲敵軍發航並進入領海等威脅情境，置重點於三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」下執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與指管機制（C2），並落實「交戰規則」（ROE）。

由於國軍各作戰區為因應颱風巴威，在今天之前仍處於災防整備階段，因此今天操演時序稍有調整。

中央社記者上午除了實地前往海軍陸戰隊機動增援至台北近郊的戰術區域，下午則前往桃園青埔、樂天桃園棒球場一帶，可見到陸軍聯兵269旅、584旅等戰車、雲豹八輪甲車、拖式2B飛彈車、通訊車、軍用卡車、輕型戰術輪車等車輛，透過實兵、實裝，且採戰鬥隊的模式，依照其作戰計畫前往指定戰術位置。此外，也有路過的民眾與孩童在街邊向軍用車輛揮手，並大喊「加油」。

值得注意的是，在這次演練中，備受矚目的新一代主力戰車M1A2T也加入操演。其中，數輛M1A2T順利通過桃園青埔地區的領航南橋，以實際行動證實其優異的橋梁通過與載重適應能力，破除先前外界對於這款重型戰車可能因總重過大、導致台灣道路與橋梁無法承載的疑慮。

由於國軍已調整「聯合作戰計畫」，保留「二時期」刪除「三階段」，並在「經常戰備時期」增加「備戰部署」（0）、「二級、一級加強戒備」（1）；「防衛作戰時期」則增加「聯合反登陸及濱海打擊」（2）、「灘岸戰鬥」（3）以及「縱深防禦及持久作戰」（4）。

上月舉行的立即備戰操演，則聚焦在敵發航前，著重國軍的初期備戰作為及平戰轉換效率，因此約為階段0至1。而聯合防禦操演則聚焦在敵發航後，但同樣都必須歷經立即備戰操演的階段，據了解，待各級部隊抵達戰術位置後，可能在傍晚或者晚上進入階段2，也就是聯合反登陸及濱海打擊階段。

軍方人士曾經分析，青埔高鐵特區周邊匯集高鐵、機場捷運、國道二號及台31高鐵聯外道路等重要交通節點，不僅是北台灣重要運輸樞紐，也是防衛作戰中具高度戰略價值的關鍵地區。

軍方人士指出，從整體防衛作戰角度觀察，桃園觀音、大園及蘆竹地區，包括竹圍漁港周邊海岸，被視為北部重要登陸威脅之一，一旦敵軍突破海岸第一線，六軍團的機械化機動兵力，須依作戰計畫迅速向威脅區域機動，投入反擊作戰防止敵軍向內陸挺進。

他表示，青埔地區位於桃園沿海、中壢都會區、台北防衛縱深間，部隊若於此建立防禦部署，可有效運用溪流天然地障、城鎮建築密集的地形特性，形成縱深防禦體系，增加敵軍突破難度，並為後續兵力集結與反擊爭取時間。

M1A2T 桃園 國軍

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