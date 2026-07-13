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中國試射潛射戰略導彈...陳冠廷：展現威嚇 反外部力量介入台海

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照

中國近日試射潛射洲際彈道飛彈，引發區域國家關注。立法院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷說，正值中日關係冷淡又接近七七事變紀念活動，相關時機具高度政治意涵，中國除了展現軍事實力，強化其強權地位，也向日本、美國等其他可能介入區域衝突的國家一定訊息。

陳冠廷提到，洲際彈道飛彈的主要功能，在於建立長程投射能力及戰略核威懾。中國此次試射，一方面試圖證明自身具備與美國、俄羅斯等核武強權進行戰略競逐的能力，另一方面也是藉由展示軍事實力，強化其強權地位。

陳冠廷分析，中國整體軍事戰略仍以「反介入、區域拒止」為重要方向。此次試射可被視為中國向美國及區域國家展示戰略威懾能力，試圖傳達一旦外部力量介入台海或區域衝突，情勢可能持續升高，甚至進入各方都難以承受的層次。

陳冠廷表示，當中國展現的是洲際核威懾及跨區域打擊能力，這已不是任何單一國家能夠獨自面對的安全挑戰，而必須從集體安全與集體防衛的角度加以因應。美國、日本、菲律賓與台灣，都是第一島鏈及印太安全架構中的重要成員，彼此所面對的威脅具有高度連動性。

陳冠廷指出，台灣除了持續強化自身國防，也應深化與美國、日本及菲律賓等理念相近國家的安全合作，包括情資分享、海空域監偵、預警機制、後勤支援、無人系統合作及災害應變。唯有建立更緊密的區域安全網絡，才能降低中國透過軍事壓力逐一分化、個別威懾各國的空間。

陳冠廷強調，台灣所面對的直接軍事威脅，與核武強權之間的洲際戰略對峙仍有差異。相較於洲際彈道飛彈，台灣更迫切需要因應的是中國的短程及中程飛彈、無人機侵擾、灰色地帶行動，以及海空兵力持續施壓。

因此，陳冠廷認為，台灣一方面要持續強化防空、反飛彈、無人機反制、情監偵及整體國防韌性，另一方面也應主動尋求更具制度性及實質性的集體防衛合作。自身防衛與區域合作並不衝突，而是相互支撐的兩個面向。

陳冠廷最後重申，台灣沒有挑釁中國的意圖，政策目標始終是維持台海現狀及區域和平穩定。然而，面對中國不斷提升核武及遠程打擊能力，台灣不能單獨承受，也不能將安全寄託於口頭聲明，必須以更強的自我防衛能力，結合美日菲台之間更緊密的集體安全合作，共同防止區域局勢遭到單方面改變。

陳冠廷 台海 彈道飛彈

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