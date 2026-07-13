聯合防禦操演登場 海軍陸戰隊機動增援

國軍聯合防禦操演今天登場，除模擬去中心化擊殺鏈，海軍陸戰隊拂曉機動增援，抵達台北近郊後開設指揮所並現地偵蒐。學者分析，此舉在驗證去中心化指揮，展現陸戰隊作為國家級快速反應部隊高機動戰力。

為期5天的國軍聯合防禦操演今天正式登場，除了模擬偵獲敵軍發航並進入領海等威脅情境，置重點於三軍兵力整合與共同作戰，聚焦「去中心化」下執行擊殺鏈，驗證「分散式指揮」與指管機制（C2），並落實「交戰規則」（ROE）。

此次操演另一重點，則是陸戰隊執行機動增援。操演首日，海軍陸戰隊拂曉從駐防地出發，包括軍用卡車、野戰救護車、通信車及悍馬車等數十輛軍用車輛，分批機動，首批部隊已在上午抵達台北近郊，並開設臨時指揮所，實施現地偵蒐。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問指出，此次操演旨在模擬各作戰區在獨立作戰狀況下「分散式」與「去中心化」指揮機制，相較於軍種各自進行的立即戰備操演，聯合防禦操演由作戰區統合，層級高於單一軍種，而漢光演習則是最高層級的三軍統合。

針對這次操演中，海軍陸戰隊部隊實施機動支援，蘇紫雲分析，陸戰隊向來被視為國家層級的快速反應部隊，由參謀本部直接掌握。當聯合作戰指揮中心與參謀本部判定敵軍主攻方向後，陸戰隊便能發揮戰略機動能力迅速投入，擔任支援主力防禦關鍵角色。

蘇紫雲進一步強調，陸戰隊近年戰力已大幅提升，編裝朝現代化轉型。除部分編裝改變、將主戰車改為無人機外，也大幅增加野戰防空能力，增配人攜式刺針飛彈，使機動支援擁有更佳的低空防空火力；此外，陸戰隊也提升個人裝備，更強化與友盟國家的相互操作性，有效發揮快速反應部隊的戰略實力。

知情人士說明，在台海防衛戰略中，這類部隊不受單一戰區轄制，主要肩負中樞與政經核心防護，目的在於透過跨區增援建構大台北地區的防線，在遭受威脅發揮關鍵打擊火力。