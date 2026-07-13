吳釗燮搶發軍情動態 專家稱確切訊息來源應為「情報交換」

共軍於本月6日，向南太平洋發射一枚「巨浪」潛射彈道飛彈（SLBM），外界第一時間判斷，飛彈係由渤海發射，彈種為巨浪三型。國安會秘書長吳釗燮卻第一時間逆風爆料彈種是巨浪二型，由南海發射。軍事專家表示，國軍能力尚無法判斷潛艦發射導彈時是浮航或潛射，相關訊息應來自友軍單位的情報交換。

對於共軍試射戰略導彈訊息，有些國軍自身就可以掌握，有些則需來自國際情報交換。某位不願具名的專家坦言，看到吳釗燮發文時，心下仍然將信將疑，直到國防部長顧立雄兩天後在立院公開證實，才覺得說法應無問題。

中華戰略前瞻學會研究員揭仲說，樂山長程預警雷達範圍可達內蒙，國軍可以第一時間掌握飛彈發射位置。但彈種屬於巨浪二型或三型，或潛艦處於浮航或潛航，應非我方能力所及，而是來自情報交換。

他表示，各國雖抱怨中共告知太晚，但從「遠望」遙測船開往南太平洋，以及陸方公告危險水域，不難得知解放軍將舉行試射。美方可利用衛星等工具，對可能的發射位置加強監控，或許因而掌握當時潛艦是浮航或潛航。

曾任國防部飛彈指揮部計畫處長的台灣智庫諮委周宇平說，不能光憑飛行距離判斷彈種，靶區位置不等於最大射程。中共094型潛艦有12枚飛彈，操演前必然預劃某一枚發射管，也必會指定預備彈，因此若是機械問題未發射，不會是單一飛彈啞火，而可能遭遇體制性故障。但他強調，此舉或許與技術無關，而是北京選擇在政治上臨時降溫。

國防安全研究院特約研究員溫約瑟認為，若自渤海發射，可視為在七七抗戰紀念日前，對日本表達強烈不滿，南海的意涵相對溫和，等於告知東京「非不能也，是不為也」。揭仲也指出，巨浪三型若從渤海發射，射程可及於全美，從南海就無法打到美東。在川習即將會面之際，北京應該不想將關係陷入緊張。

溫約瑟也比較，兩年前共軍對南太平洋發射「東風31AG」陸基洲際彈道飛彈，與此次試射在官媒上的宣傳強度：當初人民日報將新聞放在六版右下，這次則是四版右下，力度雖然稍高，但仍屬「不輕不重」。解放軍報則均置於頭版，但位置在右下，並非頭條。

吳釗燮搶先顧立雄「證實」共軍試射彈種為巨浪二型而非巨浪三型，也引發其他討論。國民黨立委賴士葆在臉書諷刺：吳釗燮越俎代庖，多次搶著發布軍情消息，難道是要趁機彰顯顧立雄應做未做，意在搶當國防部長？