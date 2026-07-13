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「軍校衛哨換保全」挨罵 國防部強調核心警戒未外包

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄證實，將分兩階段在全國9處軍事院校營區，試辦衛哨勤務外包保全。9月1日起在國防大學等5處校區試辦。聯合報系資料照
國防部長顧立雄證實，將分兩階段在全國9處軍事院校營區，試辦衛哨勤務外包保全。9月1日起在國防大學等5處校區試辦。聯合報系資料照

國防部長顧立雄日前透露，將試辦各軍校大門衛哨勤務，改由保全業者擔任，9月1日起在國防大學等5處校區試辦，國安局前局長、退役上將李翔宙等人紛紛公開表達反對。國防部今天表示，本案係依據敵情威脅考量，參照美軍等國外經驗，將有限兵力集中運用於核心軍事任務，後續將依據試辦結果進行評估，採取滾動式調整精進。

國防部指出，此次試行係依勤務性質及安全風險進行區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務；至於重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行。營區安全責任、指揮權及警戒標準均維持由國軍負責，並未改變。

國防部表示，美軍等多國軍隊，均有視基地安全等級及勤務性質，採軍事人員與專業保全分工的管理模式；而在國內，包括商港、部分政府機關及關鍵基礎設施等，亦由專業保全協助執行一般門禁、巡邏及警衛勤務。其間凡涉及安全指揮、公權力行使、武力運用、重要設施警戒及重大事件應變等核心安全事項，仍由主管機關負責。

國防部強調，相關執勤保全人員，均須完成資格審查、背景查核及專業訓練，並依契約規範，接受軍方督導管理；執勤期間需配合門禁管制、監視系統，按通報及應變機制，辦理人員、車輛及物品進出查核，且不得接觸國防機敏資訊或執行軍事警戒勤務，將於試行期間就安全風險、人力運用及執行效益等面向，進行完整評估、精進相關作法，以確保兵力運用與營區安全均達最佳效能。

國防部 保全 國防大學 美軍

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